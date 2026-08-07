Cómo maquillar los ojos cafés para que la mirada se vea atractiva: paso a paso
La clave está en combinar tonos cálidos, difuminar cada capa y añadir luz únicamente en puntos estratégicos. Aprende de estos consejos para ahorrar tiempo y dinero
El secreto para maquillar los ojos cafés y conseguir una mirada atractiva está en trabajar las capas de color sin saturar el párpado. Comienza con un tono beige o nude, añade un café ligeramente más oscuro para crear profundidad y termina con un tinte castaño cálido cerca de las pestañas. Esta combinación permite definir los ojos, aportar dimensión y conseguir un maquillaje elegante que realza naturalmente el color café.
Paso a paso para maquillar los ojos cafés
- El primer paso consiste en preparar el párpado con una pequeña cantidad de primer o corrector. Esto ayuda a unificar el tono de la piel y prolongar la duración de las sombras. Oechsle recomienda preparar correctamente la piel antes de aplicar el maquillaje para conseguir un resultado más uniforme.
- Después, aplica una sombra beige, nude o café claro sobre todo el párpado móvil. Utiliza una brocha para difuminar el producto y evita dejar cortes visibles entre los colores. Esta primera capa funciona como base para construir una mirada definida y armoniosa.
- Luego, utiliza una sombra café medio en la cuenca del ojo. Llévala ligeramente hacia arriba y hacia afuera para crear profundidad. Después, aplica un tono castaño o chocolate cerca de las pestañas superiores. El degradado de tonos cafés consigue una mirada más definida sin hacerla pesada.
- Para darle luminosidad al maquillaje, coloca una sombra dorada, bronce o cobriza en el centro del párpado y añade un toque de iluminador en el lagrimal. Los ojos cafés permiten utilizar una amplia variedad de colores, entre ellos bronce, cobre, dorado, violeta y azul marino.
- Finalmente, delinea la línea superior de las pestañas con un trazo fino y ligeramente ascendente. Completa el look con máscara de pestañas, concentrando más producto en las pestañas externas. Este paso ayuda a levantar visualmente la mirada y hacer que los ojos cafés destaquen.
2 errores que debes evitar al maquillar los ojos cafés
Uno de los errores más comunes consiste en aplicar demasiada sombra oscura de una sola vez. Trabajar por capas permite controlar la intensidad y conseguir un acabado más limpio. Según Glamour, también evita difuminar únicamente hacia abajo, porque puede hacer que la mirada parezca cansada o caída.
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Otro error es utilizar demasiado delineador negro. Para conseguir un resultado más suave, puedes sustituirlo por café oscuro o chocolate. Vogue también recomienda adaptar el delineado a la forma del ojo y experimentar con tonos que aporten profundidad.
Un tip extra de Chiara Pruzzo en TikTok es observar cómo trabaja la aplicación de los productos para después adaptar el resultado a tus propios ojos.