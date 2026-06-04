Cómo maquillar los ojos para que se vean rasgados y estilizados: paso a paso

Los ojos pueden lucir más alargados, definidos y elegantes con la técnica de maquillaje adecuada. La clave no consiste en modificar su forma natural, sino en utilizar sombras, delineador y pestañas de manera estratégica para crear un efecto visual que estilice la mirada. Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir unos ojos más rasgados y sofisticados sin necesidad de recurrir a un maquillaje excesivo.

El paso a paso para maquillar los ojos y lograr un efecto rasgado

Esta técnica ayuda a alargar visualmente los ojos mientras aporta un acabado moderno , favorecedor y elegante, según Maybelline. Sigue los pasos:

El primer paso consiste en preparar el párpado con una prebase o una pequeña cantidad de corrector. Este truco unifica el tono de la piel, mejora la duración de las sombras y facilita un difuminado uniforme.

Después, aplica una sombra clara en tonos beige, champagne o marfil sobre todo el párpado móvil. Los colores luminosos aportan amplitud y crean una base perfecta para construir profundidad sin endurecer las facciones.

Aplica sombra clara en color beige.|(ESPECIAL/CANVA)

Para comenzar a estilizar la mirada, utiliza una sombra marrón claro o taupe en la cuenca y difumínala ligeramente hacia las sienes. Extender las sombras hacia el exterior ayuda a reforzar el efecto almendrado y a crear una apariencia más rasgada en los ojos.

A continuación, aplica una sombra más oscura en la esquina externa formando una "V" alargada. La clave está en dirigir el difuminado hacia arriba y hacia afuera , evitando llevar el color hacia abajo, ya que esto puede hacer que la mirada se vea más caída.

, evitando llevar el color hacia abajo, ya que esto puede hacer que la mirada se vea más caída. Cuando las sombras estén listas, realiza un delineado fino desde la mitad del ojo hacia el exterior. El rabillo debe extenderse ligeramente en dirección a la sien para crear un efecto "cat eye" o mirada felina. Esta es una de las técnicas más recomendadas para conseguir que los ojos se vean más rasgados y estilizados.

Esta es una de las técnicas más recomendadas para conseguir que los ojos se vean más rasgados y estilizados. Para potenciar aún más el efecto, delinea suavemente la línea inferior de las pestañas únicamente en el tercio externo y conecta el trazo con el rabillo superior. Este pequeño detalle ayuda a alargar visualmente la forma del ojo sin endurecer el maquillaje.

Después, añade un toque de iluminador o sombra satinada en el lagrimal y bajo el arco de la ceja. La iluminación estratégica aporta frescura y equilibrio al maquillaje , evitando que el efecto rasgado haga que la mirada se vea pesada.

, evitando que el efecto rasgado haga que la mirada se vea pesada. Por último, riza las pestañas y aplica máscara concentrándote principalmente en las pestañas exteriores. Este truco dirige la atención hacia los extremos del ojo y refuerza la sensación de una mirada más alargada y elegante. Diversos maquilladores también recomiendan colocar pestañas postizas individuales únicamente en la esquina externa para intensificar el resultado.

Uno de los consejos más repetidos por maquilladores profesionales consiste en mantener el centro del párpado luminoso y concentrar la profundidad en las esquinas externas. Además, elevar ligeramente la cola de las cejas ayuda a reforzar visualmente el efecto lifting de todo el maquillaje. Así lo recomienda la creadora de contenido en belleza del canal de YouTube Kawaiidoll1.

Otro recurso muy utilizado es aplicar un lápiz beige en la línea de agua inferior. Este detalle aporta luminosidad y evita que los ojos se vean pequeños o cerrados, incluso cuando se utiliza un delineado más marcado.

Errores que debes evitar si quieres unos ojos más rasgados

Algunos errores pueden arruinar por completo el efecto estilizado que busca este maquillaje. Uno de los más comunes es realizar delineados rectos o descendentes, ya que visualmente hacen que la mirada se vea más caída.

También conviene evitar aplicar sombras oscuras en todo el párpado móvil o delinear completamente la línea inferior con tonos negros intensos. Estas técnicas suelen reducir visualmente el tamaño del ojo y restan frescura a la mirada.