Cómo maquillar los ojos medianos si no tengo pestañas

El maquillaje nos brinda la herramienta de poder crear una ilusión óptica que disimule la falta de densidad en las pestañas. Es por esto que te vamos a contar el truco infalible para maquillar los ojos medianos.

Para maquillar ojos medianos cuando no se tienen pestañas, el secreto principal consiste en crear una ilusión óptica de densidad en la línea de nacimiento del pelo y usar sombras que abran la mirada de forma tridimensional. Al no contar con el marco natural que brindan las pestañas, debes usar el delineado y los puntos de luz estratégicos para estructurar tu ojo sin achicarlo.

¿Cómo maquillar los ojos medianos?

Crear densidad con la técnica del "Tightlining"

Dado que falta la base oscura que aportan las raíces de las pestañas, el primer paso es simular esa sombra natural:

Línea de agua superior: Delinea la línea interna de arriba con un lápiz de ojos kohl que sea de larga duración o a prueba de agua. Esto enmarca el globo ocular de forma inmediata.

Efecto sombreado: Con un pincel plano de detalle, toma una sombra marrón oscura o negra y da pequeños toques justo en el borde exterior del párpado, donde nacerían las pestañas. Esto difumina el corte y da volumen visual.

Delineado estratégico para ojos medianos

Un delineado demasiado grueso puede saturar un ojo mediano y restarle protagonismo.

Trazo ultra fino: Utiliza un delineador líquido con punta de plumón. Traza una línea muy delgada que empiece desde el centro del párpado hacia el exterior.

Falso delineado / Colita esfumada: En lugar de una línea gráfica muy rígida, alarga la esquina exterior con una sombra marrón café. Difumina la punta hacia arriba con un pincel pequeño para levantar y rasgar la mirada.

Sombras tridimensionales para abrir el ojo

El juego de luces y sombras sustituirá la profundidad que normalmente aporta el abanico de las pestañas:

Tono de transición: Aplica una sombra marrón suave o beige mate ligeramente por encima de tu cuenca natural. Difumínala hacia la ceja levantando la mirada.

Punto de luz central: Coloca una sombra brillante, satinada o clara justo en el centro del párpado móvil con la yema del dedo. Esto proyecta el ojo mediano hacia adelante y lo hace ver más despierto.

Iluminación del lagrimal: Aplica un toque de iluminador claro en el lagrimal. Esto separa visualmente los ojos y aporta muchísima frescura a la falta de vello.

maquillaje|Crédito: Pexels

Enmarcar con las cejas y el párpado inferior

Cejas impecables: Al no haber pestañas, las cejas se convierten en las protagonistas absolutas del rostro. Defínelas bien, rellenando huecos y marcando sutilmente el arco para equilibrar los rasgos de la parte superior de la cara.

Línea inferior limpia: Evita usar delineadores negros pesados en toda la línea de agua inferior, ya que esto encogerá tus ojos medianos. En su lugar, aplica sombra marrón claro solo en el tercio exterior o mantén la zona limpia para un aspecto más amplio y moderno