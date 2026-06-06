Cómo maquillar las pestañas inferiores para que resalten y brillen

Las pestañas deben lucir bien maquilladas para poder complementar tu look. Si bien aplicar máscaras de pestañas parece simple pues te vamos a contar un truco para que resalten y brillen.

Para que tus pestañas inferiores resalten y brillen al máximo, debes aplicar máscara con técnica de micropinzas para agruparlas y luego añadir un toque de glitter en gel o strass reflectantes justo en la base o en las puntas.

¿Cómo maquillar correctamente las pestañas?

Aquí tienes el paso a paso exacto y los mejores trucos profesionales para lograr ese efecto de mirada iluminada y de pasarela.

1. Preparación: Limpieza y base clara

Limpia la zona: Pasa un hisopo con agua micelar para retirar restos de corrector.

Aplica polvo translúcido: Sella bien la ojera para evitar manchas de rímel.

Ilumina la línea de agua: Usa un delineador beige o blanco. Hará que el fondo sea claro y las pestañas inferiores destaquen mucho más por contraste.

2. Definición: La técnica del agrupado (Efecto Twiggy o Manga)

Logra una mirada impactante al enchinar las pestañas.|(ESPECIAL/CANVA)

Para que se noten, no las peines de forma tradicional; debes agruparlas en pequeños picos.

Usa la punta del aplicador: Coloca el cepillo de la máscara en posición vertical y muévelo de lado a lado para depositar abundante producto en los pelitos.

Agrupa con pinzas: Con unas pinzas de depilar limpias, toma suavemente de 3 a 4 pestañas de abajo y únelas en la punta mientras el rímel sigue húmedo. Repite esto a lo largo de todo el ojo para crear secciones definidas.

3. Brillo extremo: Cómo darles luz

Una vez que el rímel negro esté completamente seco, es momento de añadir el destello:

Máscara con glitter o diamantes: Aplica un rímel transparente con destellos de purpurina plateada o dorada únicamente en las puntas de los picos que armaste.

Glitter en gel: Con un pincel fino de delineado, toma un poco de glitter cosmético en gel y deposítalo con ligeros toques justo debajo de la línea de las pestañas inferiores. Al parpadear, la luz reflejará ahí de inmediato.

Pedrería (Efecto cristal): Coloca un punto diminuto de pegamento para pestañas postizas justo debajo del centro de tus pestañas inferiores (en la piel) y pega un micro-strass transparente. Esto dará un brillo húmedo e hipnotizante.

4. Alternativa Pro: Pestañas postizas individuales

Si tus pestañas de abajo son muy cortas o escasas, la máscara no bastará. Compra un paquete de pestañas postizas inferiores individuales o en formato "clúster". Pega de 3 a 5 grupos espaciados debajo de tu línea natural y luego añade los destellos de glitter encima.