Cómo secar el pelo con la secadora y evitar el frizz

Secar el pelo con la secadora es una de las mejores maneras y más rápidas para poder eliminar toda la humedad que tengamos en la cabellera, pero es importante saber cómo usarla, ya que una buena técnica te puede ayudar a evitar el frizz.

Para que lo puedas usar, te detallaremos algunos puntos que debes considerar al momento de aplicarlo, ideales para tener una melena suave y evitar cualquier tipo de daño.

¿Cómo se debe usar la secadora de pelo?

Para secar el pelo pensamos que no se necesita de una técnica especial, pero es necesario hacerlo con cierto estilo con la finalidad de evitar el frizz, prevenir su deshidratación y eliminar toda la humedad. Así debes aplicar la secadora:

Aplica protector térmico, ya que la herramienta puede dañar y secar tu melena. Antes de encender tu secadora, busca que tenga una boquilla pequeña, ya que esto ayudará a dirigir el aire a una zona en específica. Coloca la herramienta por arriba de tu cabeza, haciendo que el aire vaya hacia abajo, controlando el frizz superior. Usa una temperatura media, no lo uses al máximo. No lo coloques muy cerca de tu melena, hazlo con una distancia de 20 centímetros. Mientras con un peine o tus manos comienza a cepillar suavemente y vas a controlar los mechones rebeldes de la parte superior.

¿Cuánto tiempo se puede tener prendido un secador de pelo?

Aunque son materiales que están diseñados para usarse por varios minutos, se recomienda usarlos de forma continua por 15 a 20 minutos; al cumplir ese tiempo, se recomienda apagarlos y dejarlos descansar un poco para evitar el sobrecalentamiento de la secadora. De todos modos te recomendamos leer el instructivo del aparato, ya que las recomendaciones van a depender del fabricante.

Aplica todos los tips que te recomendamos, ya que con ellos lograrás evitar el frizz de tu melena, logrando estilizarla y mantenerla sana por más tiempo. No esperes más para aplicar todos los puntos anteriores al secar el pelo.