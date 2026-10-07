Para secar el pelo teñido y conseguir que quede suave y brillante, lo más importante es dirigir el aire del secador desde la raíz hacia las puntas, siguiendo la dirección de la cutícula. Esta técnica ayuda a mantener la superficie de la fibra capilar más alineada, favorece el reflejo de la luz y reduce el aspecto encrespado.

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También conviene retirar el exceso de agua sin frotar, aplicar un protector térmico y evitar las temperaturas demasiado altas, especialmente después de una coloración. El cabello teñido requiere cuidados adicionales porque los procesos químicos pueden alterar la cutícula y volver la fibra más porosa, seca o propensa a la rotura.

La peluquera y experta en cuidado capilar Anabel Kingsley, de Philip Kingsley, recomienda tratar el pelo mojado con delicadeza y reducir las agresiones mecánicas y térmicas. Una rutina de secado adecuada no solo mejora el acabado: también ayuda a preservar el aspecto saludable de la melena.

¿Cómo secar el pelo teñido para que quede suave y brillante?

La clave está en combinar una preparación cuidadosa con una técnica que evite levantar innecesariamente la cutícula.



Retira el exceso de agua sin frotar: presiona el cabello con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. El pelo mojado es más vulnerable a la fricción. Aplica un protector térmico: distribúyelo de medios a puntas, siguiendo las indicaciones del producto. Este paso ayuda a reducir los daños asociados al calor. Desenreda con suavidad: utiliza un peine de dientes anchos y comienza por las puntas, avanzando poco a poco hacia las raíces. Seca de raíz a puntas: dirige la boquilla del secador hacia abajo, siguiendo la dirección en la que se dispone la cutícula. Si utilizas un cepillo, acompaña el movimiento sin tirar con fuerza. Controla la temperatura: elige una temperatura media y mantén el secador a cierta distancia del cabello. Evita concentrar el calor durante demasiado tiempo en un mismo mechón.

¿Qué errores debes evitar al secar el cabello teñido?

Uno de los errores más comunes es utilizar el secador a máxima temperatura para terminar más rápido. El calor excesivo puede deteriorar la fibra capilar y contribuir a que el cabello pierda suavidad y brillo. También es conveniente evitar el aire dirigido de abajo hacia arriba, ya que puede levantar la cutícula y favorecer el encrespamiento.

El estilista Sam McKnight, reconocido por su trabajo editorial y de peluquería, destaca la importancia de preparar el cabello y utilizar productos adecuados para conseguir un acabado pulido. En casa, esto se traduce en no saltarse el protector térmico y adaptar el secado a la textura y al estado de la melena.

Por último, no es necesario dejar el cabello completamente seco con calor intenso. Cuando esté casi seco, puedes terminar con aire frío para ayudar a fijar el peinado. Así, el pelo teñido puede lucir más disciplinado, suave y luminoso sin someterlo a una exposición térmica innecesaria.