4 ideas para convertir una libreta sencilla en un journal inspirado en KPop Demon Hunters

Conseguir un journal nunca fue tan fácil. Puedes hacer uno casero tú mismo usando una libreta sencilla. Además, puedes agregarle un estilo personalizado, usando personajes de KPop Demon Hunters, Saja Boys y más. Estas ideas te volarán la cabeza y te darán una inspiración que tendrás que usar .

Las 4 ideas para hacer journal de KPop Demon Hunters con una libreta sencilla

Para este proyectno no necesitas invertir una gran cantidad de dinero. Solo necesitas tener a la mano la libreta que quieras usar y mucha creatividad para usarla ahora mismo. Estas son las 4 ideas para hacer un journal casero.