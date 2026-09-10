4 ideas para convertir una libreta sencilla en un journal inspirado en KPop Demon Hunters
No hace falta gastar mucho dinero para decorar a tu estilo las libretas. Descubre cómo puedes convertirtas en un journal profesional.
Conseguir un journal nunca fue tan fácil. Puedes hacer uno casero tú mismo usando una libreta sencilla. Además, puedes agregarle un estilo personalizado, usando personajes de KPop Demon Hunters, Saja Boys y más. Estas ideas te volarán la cabeza y te darán una inspiración que tendrás que usar.
Las 4 ideas para hacer journal de KPop Demon Hunters con una libreta sencilla
Para este proyectno no necesitas invertir una gran cantidad de dinero. Solo necesitas tener a la mano la libreta que quieras usar y mucha creatividad para usarla ahora mismo. Estas son las 4 ideas para hacer un journal casero.
- Crea una portada inspirada en HUNTR/X. Utiliza cartulina, impresiones o recortes para colocar a Rumi, Mira y Zoey en la portada. Puedes complementar el diseño con estrellas, corazones, rayos y detalles brillantes para convertir una libreta básica en un journal inspirado en tus cazadoras favoritas.
- Decora las páginas con los colores de cada personaje. Utiliza plumones, resaltadores y stickers para crear una paleta inspirada en Rumi, Mira y Zoey. Puedes combinar morados, rosas, azules, amarillos y tonos iridiscentes para darle a cada página una apariencia diferente y llena de color.
- Haz separadores para organizar tu journal. Divide la libreta en secciones para escribir tus pensamientos, hacer dibujos, anotar canciones favoritas o llevar una lista de tus personajes preferidos. Decora cada separador con imágenes, frases y pequeños elementos de KPop Demon Hunters para mantener todo organizado sin perder la temática.
- Agrega un toque brillante con washi tape y stickers. Coloca cintas adhesivas en tonos morados, rosas, azules o metálicos alrededor de las páginas y añade stickers de estrellas, armas, corazones o personajes. También puedes utilizar plumones blancos o metalizados para crear un efecto aesthetic que recuerde al universo mágico de HUNTR/X.