La Granja VIP: Ver EN VIVO la TRAICIÓN de hoy 2 de octubre; conoce a los NOMINADOS y cómo votar por ellos en online

Hoy, viernes 2 de octubre, los Granjeros de La Granja VIP deben estar preparados, ya que será un día importante para ellos, ya que se dará a conocer la lista actualizada de nominados en la cuarta semana, generando que se encuentren en riesgo de inminente. Observa todo lo que pasa en el minuto a minuto del programa.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Hoy, será un gran momento para que los fans voten por sus Granjeros favoritos, por lo que deben estar atentos para unirse y seleccionar a sus favoritos en La Granja VIP. Para que lo puedas hacer, te detallaremos cómo escoger a tus favoritos:

