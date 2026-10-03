Cuántas calorías tiene una bebida “pumpkin spice”; esto dicen los expertos

El otoño llegó y eso sólo significa una cosa: ¡Es temporada de pumpkin spice! Como es tradición cada mes de octubre, las cafeterías, restaurantes y supermercados se ven marcados con la llegada de alimentos y bebidas con sabor a especias de calabaza, popularmente conocidos como “pumpkin spice”. Sin duda, uno de los productos favoritos es el famoso café o latte de este sabor; pero ¿te has puesto a pensar cuántas calorías tiene una de estas bebidas y qué tan buenas son para tu salud? Expertos de la Clínica de Cleveland aseguran que tan sólo un latte con jarabe de calabaza posee alrededor de 400 calorías.

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¿Cuántas calorías tiene un “pumpkin spice”?

400 calorías suena a poco… Si habláramos de una comida ligera o un postre entero. No obstante, al tratarse de una bebida, el nivel calórico es considerablemente alto, pues no aporta la misma saciedad que un alimento. Aunado a ello, una porción grande de esta bebida suele contener más de 60 gramos de azúcar, lo que supera el límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (máximo 50 gramos, lo ideal 25).

pumpkin spice latte | Crédito: Unsplash

¿Qué tan saludable es beber un pumpkin spice? Esto dicen los expertos

Lo más recomendable es que este tipo de bebidas sean consumidas con moderación o, mejor aún, que sean preparadas de manera natural. Es decir, que hagas tu propio jarabe desde cero, con frutas y especies naturales, en vez de consumir productos con saborizantes “pumpkin spice”, ya que estos últimos suelen ser más dañinos para la salud debido a su alto contenido calórico.

De hecho, si preparas tu propia mermelada o jarabe casero, podrías incluso estar añadiendo diversos nutrientes a tu cuerpo, según explica Julia Zumpano, dietista en la Clínica de Cleveland, pues la calabaza es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales; además de que cuenta con un bajo nivel calórico. Esta fruta también posee betacaroteno y potasio, que son un gran acierto para el sistema inmunológico y la reducción de la presión arterial. Por si fuera poco, también es buena para la piel.

“La calabaza puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo y es muy baja en calorías. También contiene betacaroteno, que puede utilizarse en el organismo para obtener varios beneficios para el sistema inmunológico y la piel, mientras que el potasio contribuye a la reducción de la presión arterial”; explica la experta Zumpano. Bajo esta línea, aquí te compartimos una receta sencilla para que hagas tu jarabe casero de pumpkin spice: