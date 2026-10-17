Natalia Alcocer HABLA de su ex en La Granja VIP: “Como buen narcisista, tenía personalidad”

Natalia Alcocer compartió nuevos detalles de su relación con Juan José Chimal, padre de sus hijas Bruna y Leonor, durante una conversación en La Granja VIP. La granjera recordó cómo era su expareja, la diferencia de estatura que existía entre ambos y algunas de las características que, según contó, lo hacían destacar cuando llegaba a algún lugar.

Todo comenzó cuando sus compañeros le preguntaron si alguna vez había salido con hombres más bajos que ella. Natalia respondió afirmativamente y mencionó que Juan José medía aproximadamente 15 centímetros menos. También recordó que esa diferencia nunca le impidió usar tacones y que su madre solía bromear sobre la apariencia de ambos cuando estaban juntos.

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¿Qué contó Natalia Alcocer sobre Juan José Chimal, su expareja?

Al describir al padre de sus hijas, Natalia explicó que era un hombre de complexión delgada y estatura baja, pero que tenía una personalidad que llamaba la atención.

“Como buen narcisista, tenía en otros aspectos... era muy simpático”, comentó la granjera, utilizando esa expresión para referirse a su ex.

Según recordó, Juan José tenía una sonrisa que destacaba y una manera particular de presentarse ante los demás. “Así era Juan y aparte de eso, ya sabes, es el de que te trae mariachi, pero te trae flor, pero te resuelvo, pero encantador”, expresó.

La participante también reveló que existía una diferencia importante de edad entre ambos cuando comenzaron su relación. “Me conoció, pues, chiquita. Él me llevaba 20 años”, recordó, y precisó que ella tenía 25 años y él 45.

¿Qué había revelado Natalia Alcocer sobre su matrimonio y separación?

Las declaraciones sobre la personalidad de Juan José Chimal se suman a otros testimonios que Natalia ha compartido durante su participación en La Granja VIP.

En septiembre, la granjera habló con Kenny y Azalia sobre las dificultades que, según su relato, enfrentó después de separarse de su exesposo, con quien estuvo casada durante seis años.

En aquella conversación, Alcocer lo describió como una persona controladora y aseguró que vivió situaciones de violencia psicológica y económica. También relató que recibió atención psiquiátrica durante ese periodo.

Más recientemente, el 13 de octubre, Natalia volvió a mencionar a Juan José durante una charla sobre los gastos escolares de sus hijas. Al ser cuestionada sobre quién la ayudaba económicamente, respondió que recibía apoyo de Michael Cohn, padre de su hija menor. “Juan, desde hace cinco años, se desapareció”, afirmó entonces, al señalar que su expareja había dejado de contribuir económicamente.