Mónica Escobedo, Manelyk González y Mario “Mono” Osuna ANALIZAN las acusaciones de Natalia Alcocer en La Granja VIP: “Obviamente es traición”

Las declaraciones de Natalia Alcocer sobre una supuesta traición de Mónica Escobedo tuvieron un nuevo capítulo en La Granja VIP. Después de que la participante revelara frente a sus compañeros que la comediante había contemplado una estrategia contra el equipo de Manelyk González, los integrantes de ese grupo conversaron sobre lo ocurrido. Durante el intercambio, Mario “Mono” Osuna cuestionó las decisiones de Mónica, mientras que Manelyk fue contundente al considerar que sus acciones constituían una traición.

La conversación ocurrió después de lo sucedido durante el Viernes de Traición del 16 de octubre, cuando Niurka Marcos utilizó el poder que recibió en una dinámica de doble Traición para enviar a Mónica a la tabla de nominados.

¿Por qué Manelyk González y Mono Osuna acusan de traición a Mónica Escobedo en La Granja VIP?

Al hablar con sus compañeros, Escobedo reconoció que había cometido un error al no compartirles información sobre sus posibilidades dentro del juego. Sin embargo, dejó claro que no estaba de acuerdo con que esa decisión fuera considerada una traición.

“Yo sé que aquí la c#gu!# en no haberles dicho”, admitió la comediante, antes de explicar que había contemplado otra alternativa porque consideraba que su posición dentro de la competencia era vulnerable.

Durante el intercambio, Mono Osuna le preguntó si reconocía que la posibilidad de elegir a alguien ajeno al equipo podía perjudicar a sus compañeros. Mónica respondió que había cometido una omisión, pero insistió en que eso no la convertía en una persona desleal. “Yo no me considero traicionera. Para nada”, aseguró.

El granjero continuó cuestionando su postura y le explicó que no pretendía juzgarla por sus decisiones, sino conocer si comprendía las posibles consecuencias de la estrategia.

“Tú puedes hacerlo, pero yo no te voy a juzgar. Nada más quiero que me digas si eres consciente o no”, señaló.

Fue entonces cuando Manelyk González intervino para expresar su desacuerdo con la explicación de la comediante.

“Obviamente es traición, güey, porque al elegirlo a Fernando Lozada iba a quedar alguien afuera de nosotros. Obviamente es traición”, afirmó.

La influencer también recordó que había hablado previamente con Natalia y que había decidido confiar en su compañera.

“Natalia vino y hablamos, no sé qué. Dos veces me lo dijo y yo la callé. Dije: ‘No quiero escuchar’. Yo confié en Mónica para quedar como payasa”, expresó.

Finalmente, Manelyk reiteró su postura y cuestionó que Mónica continuara rechazando la palabra traición para describir lo sucedido. “Y tú sabes que es traición, güey, o sea, no quieras tapar el sol con un dedo”, concluyó.