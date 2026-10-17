5 cortes de pelo ideales para que la transición de canas sea elegante

Las canas aparecen con el paso del tiempo, pero ya son más las mujeres que se animan a poder lucirlas de la mejor manera. Sin embargo, la clave importante es poder hacer la transición de manera correcta para que el cabello se vea elegante.

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Elegir cortes de pelo que se adapten a tu necesidad, te va a permitir integras las raíces naturales sobre todo si optas por aquellos que brindan textura o movimiento. Hay estilos que hacen que el proceso sea más llevadero por lo que deberás dejar de lado las melenas muy lisas porque marcan el contraste.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para canas?

Si quieres disimular las canas pues tienes que optar por estos cortes de pelo:

Bob con textura

Esta es una gran idea para poder realizar la transición a las canas sobre todo si usas peinados con ondas o con capas. El movimiento permite suavizar visualmente el contraste entre las raíces naturales y el cabello teñido.

Pixie

Luego nos encontramos con el pixie texturizado que te permite hacer el cambio de manera casi inmediata. Cuando llevas el cabello corto pues eliminas gran parte del tinte de una sola vez. Sus capas y mechones desfilados evitan un acabado demasiado rígido.

Capas suaves

Sta es una idea para quienes buscan mantener algo de longitud. El long bob con capas suaves son una alternativa favorecedora ya que integran visualmente los distintos tonos.

Flequillo cortina

Si combinas las capas suaves con el flequillo cortina pues se suaviza el contraste de las canas con el resto del pelo. Vas a poder llevar la transición suave sin recurrir a un cambio drástico de longitud.

Raya lateral

Por último, tenemos este estilo que modifica la manera en que el cabello cae en el rostro y brinda movimiento. Si la combinas con un long bob vas a conseguir un acabado elegante y luminoso.