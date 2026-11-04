8 cortes de cabello que serán tendencia en los primeros días de noviembre 2026

El otoño es un buen momento para poder hacer un cambio de look por lo que te traemos las mejores opciones para que elijas la que mejor vaya contigo. Estos cortes de cabello tienen una gran capacidad de adaptación y carácter atemporal.

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Las pasarelas nos han dejado los mejores estilos donde el pelo vuelve a ser el centro de todos los looks. Los cortes ahora son con intención y los debes lucir de la mejor manera.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia?

'Micro Bob'

Este es un corte de pelo que ha evolucionado por lo que permite poder jugar con diversas versione. La versión micro es la elegida de la temporada y la hemos podido ver en castaño oscuro con raya al medio y las puntas giradas hacia fuera con el pelo recogido tras las orejas.

Así luce un corte de pelo micro Bob con puntas pulidas.|Pinterest

'Bob' estilo años 30

Hay estilistas que recomiendan el bob, pero al estilo de los años 30 con un efecto mojado y una onda pequeñita dibujada en la frente

Media melena

Aquí tenemos un corte de pelo conocido que ha estado en presente en los distintos salones de belleza. Es ideal porque se adapta a todos los rostros y todo tipo de cabellos por lo que permite una gran cantidad de peinados. Lo podremos ver en su versión lisa, ondulada o rizada, es en peinados como el moño, destacando especialmente los moños esculturales.

5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro|IA

Micro flequillo

Luego nos encontramos con una opción que te permite hacer un cambio sin renunciar al largo. Puedes llevarlo con una coleta pulida y un micro flequillo muy corto y perfectamente recto que enmarque el rostro.

Flequillo abierto y desfilado

Otra opción si deseas un flequillo es la de usar un flequillo abierto y desfilado. Lo que debes hacer es adaptarlo a la textura natural del pelo y a la forma del rostro. En las peluquerías optan por flequillos ligeros, desfilados y fáciles de abrir hacia los lados, combinados con capas que acompañan el óvalo.

'Long Bob'

En las pasarelas se han visto mucho el pelo long bob ya que tiene una longitud ideal para adaptarse a diversos estilos.

|Pexels

Melenas XL

En esta temporada todo se inclina por una melena con vitalidad y presencia. Gana protagonismo el cabello con cuerpo, brillo y una silueta definida. El resultado recuerda al glamour de las supermodelos de los años noventa y dos mil.

'Soft 80's'

Por último, tenemos este corte de pelo en el que se apuesta por el volumen y dejar de lado la rigidez. Es por esto que los peluqueros apuestan por el volumen y dejar a un lado la rigidez.