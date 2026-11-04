Natalia Alcocer analiza las estrategias de los Disfuncionales: “Ellos saben que vamos por Mono”

Natalia Alcocer habló con Rafael Mercadante y Niurka Marcos sobre los movimientos que podrían realizar los Disfuncionales en La Granja VIP. Durante la conversación, la conductora señaló que sus rivales ya conocen su intención de ir contra Mario “Mono” Osuna, mientras revisaban cómo utilizar las ventajas disponibles y qué otras decisiones podían tomar.

¿Qué planea Natalia Alcocer contra Mono en La Granja VIP?

“Ellos saben que vamos por Mono”, aseguró Natalia al poner sobre la mesa el beneficio que tenía en sus manos: la Calavera del Poder. En su planteamiento, la nominación del exfutbolista debía acompañarse de una medida que le impidiera competir para salir de la tabla.

Alcocer obtuvo esa ventaja después de que El Peón eterno ganara la votación del público como mejor cortometraje de terror. Posteriormente, se enfrentó a los otros integrantes de su equipo en una prueba individual y consiguió el poder de elegir a un granjero para mantenerlo en la tabla de nominados, sin oportunidad de disputar La Salvación.

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Con ese recurso en mente, Natalia expresó: “Mañana lo nominamos y con la calavera lo enterramos”.

Rafa también consideró que el beneficio podía modificar las posibilidades de sus contrincantes. “Uno de ellos ya va a estar enterrado el miércoles con el poder que tiene Natalia”, comentó. Más adelante, añadió que no gastarían “ni tierra” en Mono, mientras continuaban revisando cómo distribuir sus movimientos.

Por su parte, Niurka sostuvo que debían volver a poner al exfutbolista ante la decisión de los espectadores: “Hay que ponerle en la mano a Mono otra vez a la gente”.

Fernando Lozada también aparece en los cálculos de los Disfuncionales

La conversación no se limitó a Osuna. Natalia mencionó la posibilidad de bloquear a Daniela Alexis “Bebeshita” para que no pudiera jugar y también planteó actuar contra Fernando Lozada. Sin embargo, el intercambio abrió otra alternativa: considerar al participante en un movimiento relacionado con La Salvación.

Al revisar esa opción, hablaron de colocarlo en la tabla para que tuviera menos votos. Ese cálculo formó parte de sus propuestas, sin que quedara establecido como un resultado asegurado ni como una decisión definitiva.

La propia Alcocer identificó la condición de la que dependía esa parte del plan: “Estamos dando por hecho que nosotros ganamos La Salvación”.

