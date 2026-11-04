Cómo eliminar las hormigas del jardín usando cáscaras de naranja

Las cáscaras de naranja que habitualmente descartamos después de consumir la fruta o preparar un jugo guardan un valioso potencial para el cuidado del hogar y la jardinería. Lejos de ser un simple residuo, su contenido de aceites esenciales se convierte en un recurso ecológico sumamente útil.

Aprovechar estos compuestos naturales permite crear un repelente económico para mantener alejadas a las hormigas de las plantas sin necesidad de recurrir a productos químicos. Descubrí cómo transformar este desecho de cocina en una solución casera, práctica y respetuosa del medio ambiente.

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¿Cómo usar las cáscaras de naranja para ahuyentar plagas?

Para utilizar las cáscaras de naranja como un repelente natural y ahuyentar las hormigas del jardín, existen dos métodos principales que aprovechan los aceites esenciales de la fruta:

Infusión concentrada

Junta las cáscaras de dos o tres naranjas, córtalas en pequeños trozos y ponlas a hervir en una olla con medio litro de agua durante aproximadamente 10 minutos. Luego, apaga el fuego, deja que la preparación se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente, cuélala para retirar los restos y rocía el líquido en los sectores del jardín donde suelen circular las hormigas.

Hormigas|Fuente: Canva

Distribuye las cáscaras

Corta las cáscaras frescas en trozos pequeños para facilitar su distribución y colócalas directamente alrededor de las macetas, cerca de las raíces y junto a los caminos de los insectos. Es importante renovarlas periódicamente cuando se sequen o comiencen a descomponerse para asegurar que mantengan su aroma y efectividad.

Este truco interfiere directamente con los rastros químicos que las hormigas utilizan para orientarse y buscar alimento. De esta manera, se logra reducir su presencia en el jardín sin necesidad de recurrir a productos químicos perjudiciales.

¿Qué ambientes atraen más a las hormigas?

Las hormigas se sienten atraídas principalmente por ambientes cálidos y húmedos donde abundan los restos de alimentos, especialmente azúcares, grasas y migas. La cocina, la alacena y el jardín suelen ser sus lugares preferidos. Además, la presencia de humedad o fugas de agua y la falta de limpieza continua facilitan su ingreso y proliferación en el hogar.