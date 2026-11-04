Kunno revela en La Granja VIP cómo comenzó su amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal

Kunno recordó en La Granja VIP cómo pasó de admirar a Ángela Aguilar a convertirse en su amigo. En una conversación con Rafael Mercadante, el creador de contenido relató el encuentro que dio inicio a esa cercanía y explicó cómo, tiempo después, también fortaleció su relación con Christian Nodal.

¿Cómo comenzó la amistad de Kunno y Ángela Aguilar?

Todo comenzó en una entrega de premios en la que el influencer trabajaba como conductor digital, aproximadamente cinco años atrás, según recordó. Aunque ya había visto a la intérprete en redes sociales, espectáculos y otras premiaciones, hasta ese momento no se conocían. “Yo la veía de fan”, explicó.

Durante el evento, Lele Pons lo invitó a acompañarla a la primera fila porque la persona que asistiría con ella no había llegado. Desde ahí, Kunno presenció la actuación de Ángela y grabó varios momentos: tanto a la cantante sobre el escenario como a él mismo llorando y gritando mientras la escuchaba.

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Después compartió los videos en Instagram. La respuesta llegó cuando ya se encontraba en el estacionamiento: Aguilar comenzó a seguirlo y le escribió para comentar su reacción. Además, le preguntó si todavía estaba en el lugar porque quería invitarlo a tomar algo.

Kunno contó que regresó para encontrarse con ella. A partir de esa primera convivencia, comenzaron a coincidir en otras premiaciones y a compartir más tiempo entre bastidores.

El granjero recordó que la intérprete lo invitaba a su mesa o a su camerino y lo incluía cuando iba a presentarse. Más adelante también empezó a convocarlo a actividades relacionadas con su álbum y su perfume. “Nos empezamos a hacer muy, muy amigos, muy confidentes”, expresó.

Para él, otro detalle relevante fue que Ángela mantuvo esa cercanía durante una etapa en la que recibía numerosas críticas en redes sociales. Según explicó, ella continuaba invitándolo a conciertos y compartiendo fotografías con él.

¿Cómo se acercó Kunno a Christian Nodal?

El influencer aclaró que su amistad con Ángela comenzó antes de que ella iniciara su relación con Nodal. Sin embargo, tampoco era un desconocido para el cantante: ya habían coincidido por actividades relacionadas con su música y por algunas de sus presentaciones.

Entre esos antecedentes, mencionó el contenido que realizó en TikTok con “Botella tras botella”. Kunno aseguró que ayudó a impulsar una dinámica con esa canción que después replicaron otros creadores. También recordó que había asistido a varios conciertos del intérprete y que ya habían tenido algunos acercamientos.

Cuando Ángela y Christian comenzaron su relación, el vínculo entre los tres se volvió más estrecho. El granjero explicó que la confianza que había construido con su amiga también favoreció su convivencia con Nodal.

“Se fortaleció más la relación con ambos”, señaló. Además, describió a los cantantes como personas que mantienen un círculo cercano reducido y consideró que el humor ha sido parte importante de su conexión.

“Yo creo que la única razón por la cual estoy es porque los hago reír”, comentó. Rafa coincidió en que las risas destacan cuando están juntos y le dijo que, desde su perspectiva, Christian se muestra más desenvuelto al convivir con él.

