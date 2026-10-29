Estas son las mejores combinaciones para lucir unas increíbles bubble nails

En el mundo de la manicura nos encontramos con una gran cantidad de diseños de uñas que son ideales para lucir en todo momento. En esta temporada se están imponiendo las bubble nails como predilectas.

"¡Nunca estuvo en el hospital”, Jesusa, hija de Jesús Ochoa revela lo que realmente le sucedió a su papá

Las bubble nails se conocen también como uñas burbujas o efecto mojado que tienen este resultado 3D. Es sin dudas un diseño que nació en 2015 y por su acabado se volvió popular rápidamente. Si bien estuvo desaparecido este diseño durante mucho tiempo volvió para llevar tus manos a otro nivel. Este estilo puede llevarse de dos maneras:



Estilo clásico, que es conocido como jorobado

Efecto burbuja o efecto espuma

¿De qué se trata las bubble nails?

Las bubble nails pueden llevarse con un estilo clásico que se caracteriza por utilizar varias capas de acrílico para lograr que la uña tenga una forma esférica. Ten en cuenta que el efecto burbuja se da cuando se forman figuras con ayuda de una mezcla de champú, jabón o detergente o de esmaltes especiales que se aplica con un pincel.

Otra opción que también se ha vuelto muy popular, consiste en darle mucho más protagonismo a las uñas. En este caso se crean pequeñas burbujas, imitando gotas de agua que dejan un divertido y fresco efecto mojado.

Las combinaciones son realmente importantes para poder lucir unas manos realmente impactantes. Las más populares son:

Cromadas: en este caso puedes llevar a cabo relieves redondos en plateado espejo, con un efecto futurista. También aplicar un rosa perlado con pequeñas gotas en relieve, delicado y brillante. Por último, realizar formas irregulares y abultadas que parecen gotas de mercurio.

Tonos pastel: si deseas usar tonos pastel puedes aplicar colores suaves, brillantes y con burbujas transparentes. Aplica reflejos tornasolados que parecen pequeñas gotas de cristal o también usa cada uña de un color diferente.

Transparentes; por último, puedes aplicar una base cristalina y burbujas transparentes de distintos tamaños. Efecto agua y vidrio. Otra opción es uñas largas con puntas transparentes y relieves que parecen gotas congeladas.