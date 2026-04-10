Así puedes crear un look de maquillaje para ojos pequeños

Aplicaciones como Gemini coinciden en que el maquillaje actúa como una herramienta de transformación visual que permite unificar el tono de la piel, resaltar las facciones y disimular imperfecciones. La Inteligencia Artificial (IA) ahonda mucho en este tema porque son innumerables las consultas que a diario recibe.

Noticias Oaxaca del 9 de abril 2026

Cada vez más personas emplean esta tecnología para consultar las nuevas tendencias en productos y técnicas de maquillaje, además de acceder a tips y trucos para lucir siempre bien. Es en este marco que Gemini ha dado a conocer cómo crear un look de maquillaje para ojos pequeños.

¿Qué efectos logra el maquillaje?

Lo primero que Gemini intenta hacernos entender sobre el maquillaje es que mediante el uso de luces y sombras, es posible esculpir el rostro para definir los pómulos o profundizar la mirada, logrando desde un aspecto natural y saludable hasta una estética sofisticada y artística.

@ariannaguillenmakeup y el premio al párpado más encapotado y chiquito es para 🙋🏻‍♀️ ♬ sonido original - Arianna Guillén

“Más allá de la cobertura, los productos modernos ofrecen texturas que aportan luminosidad o acabados mate, adaptándose a la estructura ósea y al tipo de cutis para crear una apariencia armoniosa y pulida”, explica la IA. Además, en un plano psicológico y social, el maquillaje funciona como una poderosa forma de expresión personal y un refuerzo de la seguridad propia.

Maquillaje para ojos pequeños

Gemini remarca que, al igual que otros rituales de cuidado, el maquillaje permite a las personas proyectar una imagen intencionada, influyendo en el estado de ánimo y en la percepción de los demás. Es por esto que, en esta oportunidad, afirma que crear un look de maquillaje para ojos pequeños se basa principalmente en una regla de oro: dar luz y ampliar el espacio visual.

La Inteligencia Artificial pone de relieve que la clave está en jugar con los contrastes entre sombras claras y oscuras para "engañar" al ojo y hacer que parezca más abierto. Para eso, Gemini comparte una guía paso a paso para lograr un efecto de mirada ampliada:

Preparación y cejas

Cejas despejadas: Unas cejas bien definidas y con el arco ligeramente elevado actúan como un marco que levanta la mirada. Evita que sean demasiado gruesas o caídas, ya que pueden "encerrar" el ojo.

Corrector iluminador: Aplica corrector no solo en las ojeras, sino también en el párpado móvil para unificar el tono. Esto crea un "lienzo" limpio y luminoso.

El juego de sombras

Tono de transición: Usa una sombra color tierra suave o melocotón justo por encima de la cuenca natural. Difumínala hacia arriba, casi llegando a la ceja; esto crea la ilusión de que el párpado es más alto.

Luz en el centro: Aplica una sombra satinada o con brillo (shimmer) en el centro del párpado móvil. La luz atrae la atención hacia la parte más prominente, haciendo que el ojo se vea más redondo.

V externa: Usa un tono más oscuro solo en la esquina exterior del ojo, difuminándolo hacia afuera en forma de "V" inclinada. Esto alarga la mirada.

El delineado estratégico

Línea de agua clara: Este es el truco más efectivo. Usa un lápiz de ojos color beige, crema o blanco en la línea de agua inferior. Esto extiende visualmente la esclerótica (lo blanco del ojo).

Delineado superior fino: Si usas eyeliner negro, haz una línea muy fina a ras de las pestañas. Si es demasiado gruesa, cubrirá el párpado móvil y hará que el ojo se vea más pequeño.

Delineado inferior externo: No delinees toda la parte de abajo con negro. Si quieres usar sombra oscura ahí, aplícala solo desde la mitad hacia afuera.

Pestañas de impacto