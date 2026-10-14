Cuáles son los 3 tonos amarillos eyeliner para rejuvenecer la mirada

Los tonos de eyeliner tienen un amplio abanico disponible ya que no se utiliza solo el negro para complementar el maquillaje. En este caso vamos a hablar de tres colores de amarillo que te ayudarán a rejuvenecer la mirada y brindar más luminosidad.

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Estos colores se diferencian del negro tradicional debido a que no endurece las facciones y no marca las líneas de expresión. Estos tonos actúan como un inyector de luz inmediato que disimula el cansancio.

¿Cuáles son los tonos amarillos que rejuvenecen?

Los 3 tonos amarillos rejuvenecedores son:

Amarillo Manteca (Butter Yellow): Comenzamos con un tono pastel que es ideal para la línea de agua. Reemplaza el blanco puro que se ve artificial y abre el ojo visualmente, neutraliza las rojeces y brinda un aspecto descansado.

Amarillo Dorado: En este caso tenemos un color que capta la luz inmediata, Se recomienda usar en el párpado superior o también como punto de luz en el lagrimal debido a que puede resaltar el color natural de los ojos e iluminas las pieles maduras.

Este es un color favorecedor.|Pinterest

Amarillo Mostaza o Ámbar: Por último, tenemos un color más cálido que activa los reflejos del iris y beneficia a los ojos marrones y verdes sobre todo. Brinda una definición sutil que aporta vitalidad sin la dureza de los delineadores oscuros convencionales.

¿Cómo aplicar estos colores de eyeliner?

Si lo que buscas es un resultado rejuvenecedor puedes aplicar lo siguiente.

Delineado doble o combinado: Tienes que trazar una línea finita en color café o marrón al ras de las pestañas. Por arriba vas a realizar un trazo sutil con el delineador amarillo. Ganarás luminosidad, definición y profundidad.

Esta es una combinación hermosa.|Pinterest

Dirección ascendente: Al llegar al extremo externo del ojo, eleva el trazo suavemente hacia la sien. Esto contrarresta visualmente la caída natural del párpado.

Fórmulas cremosas: Un consejo muy importante es que utilices texturas en gel o lápiz suave. No uses delineadores líquidos acrílicos o ultra mates debido a que se cuartean y marcan las líneas de expresión.