El cuento bilingüe que enseña a los niños los valores como la amistad y la valentía

La crianza de los niños es una etapa fundamental, teniendo en cuenta que es cuando se van educando, como así también van aprendiendo valores, creencias y todo tipo de aprendizajes y enseñanzas que les permitirá incorporarlo en su vida diaria y cuando sean más grandes. Esto es clave para formarlos como buenas personas y que sean buenos con sus pares y más allá de hacerlo como padres, hay un cuento bilingüe que les transmitirá valores principales como la amistad y la valentía.

Tal como lo mencionábamos, la crianza de los niños es algo fundamental y que hay que estar atentos para que un futuro sean considerados como grandes personas, y que transmitir valores es fundamental porque guiará su conducta, moldea su personalidad, y les proporcionará las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas y convivir de manera sana en la sociedad. Y para eso, la educación es clave porque lo irán incorporando con el paso de los años.

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Uno de los valores más importantes que se les deben transmitir a los niños durante su infancia es la amistad, para poder compartir con los demás y no sean egoístas y que siempre hay que estar dispuesto a ayudar al prójimo; como así también la valentía, que les permitirá enfrentar sus miedos. En este caso, hay un cuento bilingüe que será clave para que ellos lo aprendan.

El cuento bilingüe que te permitirá transmitirle valores como la amistad y la valentía a los niños es ‘La niña que renunció a su estrella’ que habla de que una persona diminuta que vuela por el cielo agarrada a una estrella, cae a la Tierra y descubre que ha perdido su luz. Desde un principio, la protagonista se sentirá fuera de lugar y decide emprender un viaje hacia un hogar celeste y en su travesía conoce criaturas que le ayudan a descubrir algo nuevo como la valentía, la amistad, el trabajo y el respeto por la naturaleza.

Quién es la autora del libro

En relación a la autora de este cuento bilingüe, hay que decir que se trata de Mar Penrich, que es una enfermera oriunda de Barcelona, España, pero que ejerce su profesión en el Reino Unido y su pasión por la escritura la llevó a crear su primer cuento que fue inspirado en su hija. La edad recomendada es de 4 a 6 años.