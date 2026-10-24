El grupo de Niurka tiene un plan para la octava semana de La Granja VIP, pero Julio Camejo se rehúsa a colaborar

La séptima semana de La Granja VIP está cerca de llegar a su fin y el grupo liderado por Niurka ya comenzó a planificar su estrategia para los próximos días. Mientras esperan por conocer al nuevo eliminado durante la Gala de Eliminación de este siguiente domingo, la alianza buscará mantener en el peonato a los Granjeros más fuertes para que no puedan competir por el Capataz.

En estos momentos, Julio Camejo está afrontando sus últimas horas como Capataz y tendrá la responsabilidad de escoger al “Peón de Oro”, quien tendrá inmunidad para ocupar este rol en la próxima semana. Teniendo en cuenta que Manelyk, Bebeshita, Fernando Lozada y Mono Osuna son los peones de esta séptima semana, deberán hacer un movimiento muy estratégico.

El plan del grupo de Niurka de cara a la Gala de Eliminación

Durante una charla que tuvieron en la cena del viernes 23 de octubre, los Granjeros llegaron a la conclusión de que Bebeshita sea escogida como “Peón de Oro” de esta semana. Teniendo en cuenta que todos los peones forman parte del grupo de Manelyk, la influencer luce como el objetivo “menos peligroso” de los cuatro de cara a las aspiraciones de la alianza de Niurka.

Bebeshita|Crédito: La Granja VIP

En este contexto, Bebeshita tendría el poder de elegir al “Peor Peón” de la semana entre Mane, Mono Osuna y Fer Lozada. Según lo platicado por el “Equipo Disfuncional”, buscarán enviar a los dos Granjeros restantes al peonato mediante votación durante la noche de gala. De esta manera, los tres regresarían al granero sin tener la posibilidad de luchar por ser Capataz.

Julio Camejo se opone a la estrategia de su equipo

Si bien es cierto que todos coincidieron en que esta es la estrategia a seguir, Julio Camejo no apoyó la idea. Esto se debe a que, fiel a sus principios, el cubano quiere dar el beneficio del “Peón de Oro” al mejor peón de la semana y no seguir una estrategia. En este contexto, el actor ya le prometió a Fernando Lozada que recibiría este beneficio por ser el Granjero que mejor ha trabajado en el granero esta semana.

Julio intentó ser convencido por distintos participantes de la alianza de Niurka, pero de momento se mantiene firme a su postura. Si finalmente escoge a Fer Lozada como “Peón de Oro”, el modelo podrá luchar por la capatacia y, debido a sus condiciones, tiene altas probabilidades de ganar el juego y así arruinar los planes del “Equipo Disfuncional”. Todo está por verse en la Gala de Eliminación.