Peluqueros coinciden: “El corte mariposa para pelo curly es un cambio visible sin renunciar al largo”

El cabello rizado está en su mejor momento debido a que se ha puesto de moda y cada vez son más los consejos que surgen sobre cómo cuidarlos o lucirlos. De esta manera es que para la temporada se recomienda el corte mariposa para lucir los rizos.

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Este corte mariposa es muy recomendado para las personas que buscan un cambio de look, pero no quieren renunciar al largo. Es decir, que puedes obtener un cambio visible sin renunciar a tus gustos. Este es un corte a capas que brinda movimiento, frescura y volumen.

¿Por qué se recomienda el corte mariposa?

El corte mariposa te permite no solo poder mantener el largo del cabello sino también la definición y el movimiento. Este es un corte a capas que en un cabello con mucha densidad ayuda a distribuir el peso por lo que tu melena se verá más saludable.

Otro de los beneficios de este corte es que es personalizable por lo que favorece a todo tipo de rostros. En caras redondas funciona muy bien porque las capas que vuelan alrededor del rostro afinan sin tapar el frontal. Es un cambio visible sin renunciar al largo.

Se debe tener en cuenta como en cualquier pelo rizado se debe tener en cuenta el tipo de rizado porque es lo que cambia por completo el resultado. Los peluqueros expertos manifiestan que es muy importante adaptar el corte al encogimiento del rizo para que las capas no queden demasiado cortas.

En definitiva, los motivos por los cuales tienes que elegir el corte mariposa son:

