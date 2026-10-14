Cómo hacer flores de papel resistentes para decorar tu casa en Día de Muertos

La flor de cempasúchil es una de las plantas más comunes y populares de México, nativa de nuestro país y que se caracteriza por su gama de colores entre amarillo y naranja; y que su uso está vinculado especialmente al Día de Muertos, es que es parte del altar que se elabora para recibir a los seres queridos que ya no están y que sirve para iluminar su camino hasta llegar a nosotros. Pero, a veces ocurre que se echan a perder con facilidad, por lo que te vamos a compartir cómo hacerlas de papel y que es más económico.

Tal como lo mencionábamos con anterioridad, la flor de cempasúchil es uno de los símbolos más representativos de la cultura, de la historia y de la identidad de México, y es que se trata del elemento principal en los altares, ofrendas y panteones durante el Día de Muertos; se cree que su color naranja brillante representa el sol y sirve de guía para las almas.

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Es por eso que la flor de cempasúchil no puede faltar en ningún altar u ofrenda para el Día de Muertos y es por eso que sí o sí deben estar. Pero, a veces ocurre que esta flor se echa a perder y vamos a tener que renovar el altar con frecuencia, por lo que la mejor opción es hacerlas con papel crepé, que será una idea muy sencilla y que incluso podrás combinar con flores naturales.

Materiales para las flores resistentes para el Día de Muertos

Papel crepé amarillo o naranja

Tijeras

Silicona o cinta adhesiva

Cómo hacer flores resistentes para el Día de Muertos