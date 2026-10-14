Cómo hacer flores de papel resistentes para decorar tu casa en Día de Muertos
No hace falta gastar tanto dinero y tampoco tendrás que preocuparte que se echen a perder.
La flor de cempasúchil es una de las plantas más comunes y populares de México, nativa de nuestro país y que se caracteriza por su gama de colores entre amarillo y naranja; y que su uso está vinculado especialmente al Día de Muertos, es que es parte del altar que se elabora para recibir a los seres queridos que ya no están y que sirve para iluminar su camino hasta llegar a nosotros. Pero, a veces ocurre que se echan a perder con facilidad, por lo que te vamos a compartir cómo hacerlas de papel y que es más económico.
Tal como lo mencionábamos con anterioridad, la flor de cempasúchil es uno de los símbolos más representativos de la cultura, de la historia y de la identidad de México, y es que se trata del elemento principal en los altares, ofrendas y panteones durante el Día de Muertos; se cree que su color naranja brillante representa el sol y sirve de guía para las almas.
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Es por eso que la flor de cempasúchil no puede faltar en ningún altar u ofrenda para el Día de Muertos y es por eso que sí o sí deben estar. Pero, a veces ocurre que esta flor se echa a perder y vamos a tener que renovar el altar con frecuencia, por lo que la mejor opción es hacerlas con papel crepé, que será una idea muy sencilla y que incluso podrás combinar con flores naturales.
Materiales para las flores resistentes para el Día de Muertos
- Papel crepé amarillo o naranja
- Tijeras
- Silicona o cinta adhesiva
@nayely_r_ch Respuesta a @lilianagarecarobles costuramos 6 cuadrados y al final amarramos el hilo como cuando costuramos la ropa #boliviasantacruz🇧🇴🇳🇬 #diadelosmuertos #manualidades #coco ♬ sonido original - eduar3316.com
Cómo hacer flores resistentes para el Día de Muertos
- Cortar seis cuadrados de papel, ya sea común, metálico o el que te guste
- Coser los cuadrados, tomar los seis cuadrados y unirlos formando una tira larga usando hiloo aguja
- Amarrar el hilo una vez que hayas unido todos los cuadrados para luego amarrarlo firmemente y esto es clave para que la flor mantenga su forma