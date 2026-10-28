Estos son los 3 colores que serán tendencia para decorar tu sala en otoño

Si tienes pensado renovar el espacio de tu casa durante este mes, debes tener en cuenta aspectos importantes como los colores que serán tendencia en la temporada, el espacio con el que contamos y cuáles son otros de los muebles que buscamos combinar. Por este motivo, es que los expertos en decoración de interiores, revelaron cuáles serán los tres tonos que podrás aplicar para decorar tu sala durante este otoño y que aportarán elegancia, modernidad a cualquier ambiente y quedará perfecto.

La decoración de interiores es fundamental para el hogar, teniendo en cuenta que permitirá tener el hogar en armonía, eligiendo los colores que serán tendencia en la temporada, y es que con el cambio de estación, la moda irá cambiando; como así también cómo se complementará con los muebles de nuestra casa. Pero, esto es mucho más que embellecer un espacio, y es que combinará estética, funcionalidad, y psicología para transformar los lugares donde vivimos y trabajamos.

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En qué será la tendencia en esta temporada

Para el inicio de una nueva estación como el otoño, hay ciertos colores que se irán imponiendo durante esta temporada en el mundo de la decoración de interiores y es que se destacará por el regreso de algunos tonos como las maderas oscuras, el terciopelo y la lana; y que de esta manera podrás crear ambientes acogedores y envolventes. Por eso, es que te vamos a compartir los tres colores en otoño que podrás aplicar para decorar el salón.

3 colores que serán tendencia para decorar el salón

Marrón chocolate: lleva varios meses colocándose en la decoración desde los espacios; y se puede ver en sofás, alfombras, paredes; y muebles de madera. Además, podrás combinarlo con azul pastel y que aportará un contraste más fresco

Burdeos: es un color que regresará a la decoración del salón, y puede quedar perfecto en salones actuales si lo usas en puntos concretos, como una butaca tapizada, alfombra o cojines. Incluso, con crema y beige se suaviza y adquiere un aire más sofisticado