OFICIAL: Ivonne Montero GANA El Duelo y se salva de la nominación en la semana 8 de La Granja VIP

En el Duelo de Nominación de La Granja VIP, Ivonne Montero y Niurka se enfrentaron en el circuito, después de ser seleccionados (uno por el público, y el otro por la Capataz). Después de cumplir el intenso circuito, Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de la semana 8, salvándose de estar en riesgo de eliminación.

Pero la Granjera que obtuvo la victoria, no debe cantar victoria, ya que su posición podría cambiar ante La Asamblea del miércoles, donde los Granjeros se encargará de nominar a uno de ellos a la Tabla de Nominados.

¿Quién es el Capataz de la semana 8?

Inicialmente, en el Juego del Capataz de la semana 8 iba a participar Natalia Alcocer, Rafael Mercadante, Julio Camejo y Daniela "Bebeshita", quienes iba a tener la oportunidad de liderar el reality, pero hubo movimientos que generaron importantes cambios.

El primero de ellos, fue la sanción que hubo Julio Camejo y Kevyn "Bicolor" Contreras al no tomar en serio el circuito, haciendo que sean descalificados, su lugar fue tomado por Niurka Marcos.

Después, El Legado de Azalia Ojeda fue para Rafael Mercadante, posicionándolo en la Tabla de Nominados y quitándole en automático la oportunidad de ser Capataz. Y Mario "Mono" Osuna uso el poder de la Herradura dorada para nominar a Natalia Alcocer. Ambos lugares, fueron ocupador por Manelyk e Ivonne Montero.

Después de cumplir con todo el circuito y revisar quién fue la primera en llegar a la meta, la Granjera vencedora fue "Bebeshita", siendo la primera mujer Capataz en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Después del Duelo de Nominación de la Semana 8, la lista de Nominados crece cada día, haciendo que más Granjeros estén en riesgo de la eliminación en La Gala del domingo.

Para hoy, 27 de octubre, están el peligro Rafael Mercadante, Natalia Alcocer y Niurka Marcos, quienes deberán hacer lo posible en los siguientes días para salvarse de la nominación. No te pierdas las dinámicas que se van a realizar en La Gala de La Granja VIP.