ÚLTIMA HORA: Niurka Marcos es la TERCERA NOMINADA de la semana en La Granja VIP, tras ser elegido por el público y perder El Duelo

Es oficial, este martes 27 de octubre en el “Duelo” de La Granja VIP se dió a conocer que Niurka Marcos es la tercera nominada, esto luego de perder la competencia contra Ivonne Montero. Hasta el momento hay dos Granjeros más en la Tabla de Nominación; Rafa Mercadante y Natalia Alcocer. Durante la semana todo puede cambiar por lo que es importante que veas la transmisión de las Galas a través de nuestro sitio web o la señal de Azteca UNO.

¿En qué consiste el Duelo de La Granja VIP, para definir a un nominado?

Cada día dentro de La Granja VIP se llevan a cabo dinámicas distintas, los días martes se realiza “El Duelo” en donde dos personas, ya sean Granjeros o Peones compiten, ambos son elegidos mediante dos factores; uno lo elige el Capataz; que en esta semana 8 es “La Bebeshita” y el otro el elegido mediante la votación del público. Una vez que se lleva a cabo la elección, ambos rivales se enfrentan en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala, es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva, quién narra en tiempo real las acciones que los Granjeros llevan a cabo en la competencia.

Ahora bien, la persona que gane la competencia automáticamente se salva de quedar nominada mientras que el Granjero (o Peón) que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia al ser parte de la Tabla de Nominación.

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¿Quiénes han perdido El Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Desde el inicio de La Granja VIP, los Granjeros que han perdido en el Duelo de Nominación y han quedado en riesgo de abandonar la competencia tras sumarse a la Tabla de Nominación han sido Kevyn Contreras "Bicolor", Azalia Ojeda “La Negra”, Kenny Avilés, Manelyk y Kunno e Ivonne Montero.

¿El nominado por El Duelo puede ganar La Salvación?

Por ahora, sí es elegible para ganar La Salvación. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de las dinámicas que surjan de este día al viernes, de igual forma todo dependerá del comportamiento de la persona nominada ya que en caso de tener sanciones puede sufrir alguna consecuencia que afecte su salvación. Por tal motivo es importante que veas las Galas durante la semana para que estés al tanto de esta información. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que suceda al instante.