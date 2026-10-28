Día de Muertos: estas son las mejores plantillas de stickers para decorar la ofrenda

Cada vez falta menos para el Día de Muertos por lo que la ofrenda ya comienza a tomar forma para poder recibir a los seres queridos. Hay elementos que no pueden faltar como las velas, el papel picado, fotografías, entre otros, pero este año puedes agregarle algo más.

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Para darle un toque especial este año a tu ofrenda, puedes utilizar estas plantillas de stickers de Día de Muertos. Esta es una gran alternativa para personalizar tus elementos.

¿Cuáles son los mejores stickers del Día de Muertos?

Plantilla de calaveritas mexicanas

Sin dudas uno de los elementos más utilizados en estos días son las calaveritas por lo que puedes optar por una plantilla donde haya cráneos decorados con flores, corazones o líneas de colores. Los imprimes, recortas y decora todos tus elementos.

Estas flores son hermosas.|Pinterest

Stickers de flores de cempasúchil

Tampoco te pueden faltar las flores de cempasúchil ya que sus colores anaranjados y amarillos se relacionan tradicionalmente con el camino que guía a las almas. Lo que puedes hacer es imprimir flores individuales, también ramos o pétalos para usar en tarjetas, portarretratos o lo que quieras.

Plantillas de veladoras y cirios

En la ofrenda las veladoras y cirios sirven para guiar a las almas por lo que puedes optar por plantillas de velas encendidas, pequeños cirios y llamas en tonos amarillos, naranjas y rojos. Estos stickers pueden ser usados en letreros.

Stickers de pan de muerto y calaveritas de azúcar

Si nos referimos a comida pues el pan de muerto y las calaveritas de azúcar son un clásico tradicional. Con los stickers de esto u otros alimentos tradicionales puedes hacer decoraciones sencillas y significativas.

Estos stickers son llamativos.|Pinterest

Plantillas de papel picado y catrinas

Por último, pero no menos importante, tenemos a las plantillas de papel picado y catrinas. Estos pueden ser colocados en marcos, tarjetas o bases decorativas para complementar tu ofrenda.