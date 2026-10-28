Recicla tus sombreros viejos y transfórmalos en increíbles objetos decorativos

En el mundo del reciclaje nos encontramos con una gran cantidad de ideas para poder darle a aquellos objetos sin usar una nueva oportunidad. En este caso te traemos increíbles opciones para poder reciclar sombreros viejos.

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Para poder llevar a cabo estas ideas no necesitas de grandes elementos y puedes usar cualquier tipo de material de sombrero. Solo necesitas paciencia y creatividad para lograrlo.

¿Cómo reciclar sombreros viejos?

Sombreros convertidos en macetas colgantes

La primera opción es poder transformar un sombrero, si tienes de paja, en maceta decorativa. Este elemento tiene forma redondeada por lo que su apariencia combina muy bien con tu jardín y muebles.

Este es un sombrero maceta.|Pinterest

El procedimiento consiste en reforzar el interior con una base firme y colocar dentro una maceta. Una cinta resistente te permitirá colgarla de una pared o estructura. Te recomendamos optar por plantas pequeñas o colgantes y trata de que el sombre no se moje de manera permanente.

Coronas florales para decorar la puerta del jardín

Otra opción está destinada a los sombreros de ala ancha que pueden transformarse en coronas tradicionales. Para poder sacarle provecho tienes que colocar flores artificiales en el costado del ala e ir combinando distintos tonos.

Para darle otra perspectiva puedes agregar una cinta de arpillera, moño u algunas hojas. Si buscas algo más elegante combina una paleta de tres colores y no lo recargues demasiado. Luego cuélgalo en la puerta de entrada.

Sombreros decorados con flores para colgar en la pared

También puedes utilizar los sombreros para crear una composición decorativa para darle vida a una pared vacía. Mezcla diferentes modelos, tamaños y materiales para personalizarlos con flores, lazos o detalles de madera.

Esta es una idea decorativa.|Pinterest

Si vas a usar sombrero de paja pues combina con flores en tonos blancos, amarillos y rosados. En cuanto a los de tela mejóralos con aplicaciones y cintas de colores. Por último, si quieres un resultado similar al de una tienda de decoración, mantén una misma gama cromática y distribuí las piezas a distintas alturas.