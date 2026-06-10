6 ideas de skin care para hombres de más de 60 años y que son ideales para regalar en Día del Padre 2026

Estamos a pocos días de celebrar el Día del Padre, fecha en la que muchas personas no saben qué regalar a su papá, sin embargo ese no será tu caso ya que te presentamos ideas perfectas para obsequiar tomando en cuenta un elemento que muchas personas olvidan en los hombres: el cuidado de la piel, ya que es un mito que los varones no deben tener una rutina establecida para proteger su rostro.

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Día del Padre 2026: Las mejores ideas de skin care para regalar a los hombres mayores de 60 años

Con el paso de los años el rostro va necesitando más cuidados, esto para mantener una piel sana y hermosa por lo que ayudarla con productos especiales nunca está de más, es por eso que en esta ocasión te presentamos 6 ideas perfectas para que regales a tu papá o incluso abuelo y de esta manera mantengan un rostro hidratado y protegido.

Regalos para el Día del Padre: Sérums

Los sérums son productos diseñados para el cuidado facial. Son ideales para poner después de lavar el rostro ya que hidratan y añaden distintos tipos de vitaminas así como ácido hialurónico el cual sirve para rellenar arrugas, generar elasticidad y lubricar articulaciones. Hoy en día existe una gran variedad de marcas en el mercado.

Regalos para el Día del Padre: Parches para las ojeras

Con el paso de los años, especialmente en personas mayores de 60 años, suelen presentarse bolsas de ojos y las líneas de expresión lucen más pronunciadas por lo que los parches para ojeras son ideales para disimularlas, especialmente por la mañana ya que reducen el hinchazón.

Regalos para el Día del Padre: Protector solar

Este elemento sin duda tenía que estar en esta lista. Es muy común que muchos hombres no se protejan del sol, sin embargo al regalarle uno a tu padre o abuelo evitarás que esto suceda. Solo tienes que recordarle que debe aplicar la cantidad que cabe en dos de sus dedos y el retoque de la aplicación tendrá que ser al menos cada 3 horas.

Productos de skin care |Crédito: Pexels

Regalos para el Día del Padre: Gel limpiador

Este producto es ideal para regalar a un hombre ya que al colocarlo sobre el rostro limpia cualquier suciedad, hasta la más profunda, el exceso de sebo, sudor y sobre todo algo que pocos ven: los residuos de la contaminación del aire que quedan en la cara.

Regalos para el Día del Padre: Crema hidratante

Definitivamente uno de los pasos más importantes en la rutina del cuidado de la cara, en general de cualquier persona, es el uso de crema hidratante, la cual evita la resequedad y restaura la barrera protectora. Hoy en día hay incluso para día y noche.

Regalos para el Día del Padre: Rodillo masajeador

Esta herramienta es perfecta para pasar por todo el rostro ya que estimula la circulación de la sangre, desinflama el rostro, aporta frescura (especialmente si lo metes por un par de horas al refrigerador) además de que al hacer masajes con el rodillo se estimula el sistema linfático.