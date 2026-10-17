Cómo usar un lip liner negro para aumentar los labios

En el mundo del maquillaje nos encontramos con una gran cantidad de trucos para utilizar bien cada uno de los productos que hay. En este caso te vamos a contar la clave para usar el lip liner negro y aumentar tus labios.

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Actualmente se utiliza mucho el contouring labial que es aplicar el negro para crear sombras profundas en los bordes y degradarlo a un tono más claro en el centro. Los colores oscuros pueden lograr que los labios se vean pequeños si se utilizan de manera incorrecta.

¿Cómo usar el lip liner negro?

Los pasos a seguir son los siguientes;

Prepara la base

Tus labios deben estar limpios, exfoliados e hidratados. Si esto no ocurre pues verás como el color negro se acumula en los pliegues y queda un efecto desagradable. Aplica una capa ligera de bálsamo o una prebase labial para alisar la superficie.

Haz "Overlining" estratégico (Delinear por fuera)

Cuando tengas el lápiz negro bien afiliado, empieza a trazar la línea. El volumen lo podrás obtener con un ligero overlining (delinear justo por encima de tu línea natural), pero únicamente en el centro:



Arriba: Remarca el arco de Cupido saliendo un milímetro de tu contorno natural.

Abajo: Delinea por fuera solo la parte más baja y voluminosa del labio inferior.

Comisuras (esquinas): Al llegar a los extremos, regresa exactamente a tu línea natural interna. Si te sales en las esquinas, la boca se verá caída en lugar de voluminosa.

La técnica es infalible.|Canva

Crea profundidad en las esquinas y el centro

El efecto tridimensional lo vas a obtener con los siguientes pasos:

Rellena un poco las comisuras interiores con el lápiz negro, llevando el color suavemente hacia el centro.

Luego procura dibujar una pequeña línea vertical en el centro del labio inferior. Vas a obtener una sombra natural y duplicarás visualmente el grosor del labio.

Difumina a la perfección

Con ayuda de una brocha de pelo sintético o incluso con la yema de tu dedo, podrás difuminar los bordes negros hacia el interior del labio. No dejes una línea dura y marcada.

Aplica el tono de contraste y sella con brillo

Lo primero es elegir un labial en el centro que haga contraste. Te recomendamos combinaciones con rojo intenso, vino o un tono nude/café claro. Debes aplicarlo en la zona que quedó libre del color negro y mezcla los bordes donde se tocan los colores.

Lip combo que más resaltó en el Fashion Week de París

Para el toque final tienes que aplicar el lip gloss transparente o de pigmentación media. Ubícalo principalmente en el centro de los labios.