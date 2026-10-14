Estas 5 ideas de nail art en negro y plateado para Halloween incluyen uñas con telarañas metálicas, manicura francesa invertida, diseños de lunas y estrellas, efectos cromados y detalles de encaje gótico. La combinación permite recrear la estética de la celebración sin recurrir necesariamente al naranja o a las tradicionales calabazas.

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El negro aporta profundidad y un aire misterioso, mientras que el plateado introduce reflejos que recuerdan a la luz de la luna y potencian el efecto nocturno. Además, ambos colores combinan con uñas cortas, largas, cuadradas o almendradas.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas negras y plateadas para Halloween?

Telarañas plateadas sobre base negra : una base negra brillante sirve como fondo para dibujar telarañas con esmalte plateado o pintura metálica para nail art. Para conseguir un resultado elegante, se puede reservar el motivo para una o dos uñas y dejar las demás completamente negras.

: una base negra brillante sirve como fondo para dibujar telarañas con esmalte plateado o pintura metálica para nail art. Para conseguir un resultado elegante, se puede reservar el motivo para una o dos uñas y dejar las demás completamente negras. Francesa negra con puntas plateadas : esta versión combina una base nude o transparente con una punta negra y una línea plateada muy fina que sigue su contorno. El diseño conserva la estructura de la manicura francesa, pero incorpora un contraste ideal para Halloween.

: esta versión combina una base nude o transparente con una punta negra y una línea plateada muy fina que sigue su contorno. El diseño conserva la estructura de la manicura francesa, pero incorpora un contraste ideal para Halloween. Lunas y estrellas metálicas : sobre una base negra, se pueden dibujar pequeñas lunas, estrellas y puntos plateados. La distribución irregular de los motivos crea una estética celestial que remite a la noche y resulta apropiada para quienes prefieren una decoración delicada.

: sobre una base negra, se pueden dibujar pequeñas lunas, estrellas y puntos plateados. La distribución irregular de los motivos crea una estética celestial que remite a la noche y resulta apropiada para quienes prefieren una decoración delicada. Uñas cromadas en negro y plata : el efecto cromado aporta un acabado futurista y llamativo. Se puede combinar una uña plateada espejo con el resto en negro brillante o utilizar un pigmento metálico para crear reflejos sobre una base oscura.

: el efecto cromado aporta un acabado futurista y llamativo. Se puede combinar una uña plateada espejo con el resto en negro brillante o utilizar un pigmento metálico para crear reflejos sobre una base oscura. Encaje gótico en negro y plateado: una base gris humo o transparente permite dibujar líneas negras que imitan el encaje, acompañadas de pequeños detalles plateados. Es una alternativa sofisticada para quienes buscan una manicura inspirada en la estética gótica sin utilizar ilustraciones explícitas de Halloween.

Halloween: ¿Cómo hacer una manicura en negro y plateado que dure más tiempo?

La manicurista estadounidense Betina Goldstein, reconocida por sus diseños minimalistas y artísticos, es una referencia para explorar cómo los detalles precisos pueden transformar una manicura sencilla. Para recrear estas propuestas en casa, conviene seguir algunas recomendaciones:



Preparar las uñas: limar los bordes y aplicar una base protectora antes del esmalte. Utilizar pinceles finos: permiten dibujar telarañas, estrellas y líneas metálicas con mayor precisión. Dejar secar cada capa: evita que los colores se mezclen y estropeen la decoración. Sellar el diseño: aplicar top coat ayuda a proteger el nail art y aporta un acabado uniforme. Hidratar las cutículas: utilizar aceite para cutículas y crema de manos ayuda a mantener la piel cuidada.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda evitar arrancar el esmalte y las prácticas que puedan dañar la superficie de las uñas. Con una preparación adecuada, el contraste entre negro y plateado puede convertirse en el protagonista de una manicura de Halloween elegante, moderna y fácil de adaptar a distintos estilos.