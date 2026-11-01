Hora LÍMITE para VOTAR hoy 1 de noviembre y salvar a tu Granjero favorito de ser el octavo Eliminado de La Granja VIP
Cinco Granjeros enfrentan la decisión del público este domingo. Conoce cuándo cierran las votaciones y cómo apoyar a tu favorito antes de la octava eliminación
La Granja VIP está por cerrar su octava semana y cinco participantes necesitan el respaldo del público para continuar dentro de la competencia. Después de La Salvación y La Traición, la tabla de nominados quedó definida y uno de los Granjeros tendrá que despedirse de sus compañeros este domingo 1 de noviembre.
Sin embargo, todavía puedes apoyar a tu favorito antes de que se conozca al octavo eliminado. Para hacerlo, es importante prestar atención al cierre de las votaciones, ya que este se anunciará durante el programa de hoy y marcará el último momento para enviar tus votos.
¿Cuál es la hora límite para votar hoy 1 de noviembre en La Granja VIP?
Las votaciones cerrarán cuando Adal Ramones lo anuncie EN VIVO durante la Gala de Eliminación de este domingo. Por esta razón, los seguidores deberán mantenerse atentos a la transmisión para conocer el momento en que concluirá la oportunidad de apoyar a los nominados.
La gala comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, pero ese horario corresponde al inicio del programa. El cierre de las votaciones se dará a conocer conforme avance la emisión, por lo que lo recomendable es utilizar tus votos con anticipación.
¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito de la eliminación?
Para participar, debes ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes acceder desde el apartado del reality en la aplicación TV Azteca En Vivo o escanear el código QR que aparece durante las transmisiones.
Una vez dentro, sigue estos pasos:
- Revisa la lista de nominados disponibles.
- Selecciona al Granjero que quieres salvar.
- Asigna tus 10 votos a un participante o repártelos entre varios.
- Confirma el envío y espera el mensaje de registro.
Además, la plataforma puede mostrar una opción para conseguir votos extra. Si está habilitada, sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para ampliar tu apoyo antes del cierre.
¿Quiénes están nominados para la octava eliminación de La Granja VIP?
Los cinco participantes que enfrentarán la decisión del público este domingo 1 de noviembre son:
- Niurka Marcos.
- Rafael Mercadante.
- Kevyn “Bicolor” Contreras.
- Pablo Montero.
- Mario “Mono” Osuna.
Julio Camejo consiguió salir de la tabla al ganar el Juego por la Salvación. Posteriormente, decidió salvar a Natalia Alcocer durante La Traición del viernes 30 de octubre, mientras que la dinámica en cadena terminó con Mono Osuna incorporado a la nominación.