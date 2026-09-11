¿Cuáles son los equipos de La Granja VIP? Manelyk y Azalia analizan las estrategias de los Granjeros

La semana 1 de La Granja VIP demostró que las alianzas serán muy importantes y todos los que quieran avanzar, tendrán que conseguir aliados. Y las que no piensan dejar esto a la suerte, son Azalia y Manelyk, quienes ya conforman un inesperado equipo junto a otros Granjeros, por lo que saben que tienen que vigilar todas las estrategias de sus rivales para que nada las tome por sorpresa.

Es por esto que se pusieron a definir cuáles son los grupos que están formándose y de quiénes tienen que prevenirse, en especial ahora que empezarán a verse los bandos tras la pelea que la llamada "reina de los realities" tuvo con Niurka. "Hagamos un conteo: Natalia, Niurka, María, Mónica, Rafael y éste (Kevyn)", mencionaron, afirmando que sin importar que "Bicolor" les diga que está con ellos, no confían en él y creen que puede estar llevando información.

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Los 3 únicos Granjeros que no tienen equipo en La Granja VIP, según Azalia y Manelyk

Si bien en la convivencia ya empieza a ser notoria la división, Azalia piensa que este no es un plan que tengan todos y que todavía hay Granjeros que están tratando de elegir aliados. Este sería el caso de Carlos Trejo, Abigail Pak "Coreañera" y Pimpinela Escarlata, a los que habrían visto más neutrales con los pleitos.

También, "La Negra" puso en duda la lealtad de Fernando Lozada y Pascal, que fueron peones de La Granja VIP, han estado más ocupados y no han podido preguntarles si se les quieren unir. Sin embargo, Manelyk está segura de que su Fernando nunca la traicionaría y siempre va a elegir estar con ella, por lo que ya los contempla en su grupito.

"De nosotros, a ver, Fer y Pascal no sé si están con nosotros. Aunque obvio yo pienso que Fer va a estar conmigo donde quiera que esté y Pascal no se le separa a Fer", dijeron y La Bebeshita sugirió que aun así les hagan la propuesta formal para que estén en sintonía.

¿Quiénes son los aliados de Manelyk en La Granja VIP?

A pesar de que previo a que entrara al reality afirmó que "empezaría de cero", en pocos días Manelyk logró consolidar grandes alianzas, que le fueron de gran ayuda en su frente contra Rafa Mercadante en La Granja VIP. De momento, este equipo se conforma por Mono Osuna, Kunno, La Bebeshita, Ivonne Montero y Azalia.