6 diseños de uñas negras que rejuvenecerán tus manos

La manicura es una práctica que nos permite poder experimentar con los colores y las texturas. Si bien las tendencias van cambiando pues hay clásicos que se siguen manteniendo como las uñas negras.

Si bien durante mucho tiempo el color negro fue asociado con los estilos más atrevidos o alternativos, en este año se ha demostrado que puede ser un tono elegante, sofisticado y favorecedores.

¿Cuáles son los diseños de uñas negras?

Si quieres lucir unas uñas negras elegantes y hermosas, ten en cuenta los siguientes diseños:

Uñas negras efecto espejo

Unas de las tendencias más elegantes y sofisticadas es el acabado cromado negro. El brillo de este estilo refleja la luz y aporta una apariencia pulida que hace que las manos se vean más cuidadas.

Uñas negras almendradas

Luego tenemos este formato almendrado que tiene el beneficio de alargar visualmente los dedos. Este estilo combinado con esmalte negro, crea un efecto estilizado y elegante que favorece a cualquier edad.

Micro francesa negra

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, sino que se va reinventando. En este caso tenemos una línea negra ultrafina en la punta. Este diseño minimalista aporta sofisticación sin recargar las manos y ayuda a mantener una apariencia fresca y moderna.

Negro brillante de acabado cristal

Por aquí tenemos un estilo con tonos oscuros que transmiten una sensación de lujo silencioso. Esta manicura reflejan mejor la luz que los esmaltes mate, haciendo que las uñas luzcan más saludables.

Uñas negras con detalles metálicos

Agrega a tu manicura unos toques plateados o dorados que aportan dimensión con elegancia. Así podrás obtener un diseño moderno que quita el foco de las pequeñas imperfecciones de las manos.

Negro translúcido

Por último, tenemos las jelly nails que se da en tonos negros semitransparentes que es una versión más ligera. Tendrás un resultado sofisticado, actual y menos rígido visualmente