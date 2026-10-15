3 diseños de uñas de Zoey de las Guerreras K-pop para niñas

Las Guerreras K-pop están presentes en diferentes aspectos de la vida diaria porque estos personajes ficticios se han ganado el corazón de todos. En esta oportunidad te vamos a contar sobre 3 diseños de uñas inspiradas en Zoey.

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Estos estilos son ideales para niñas ya que tienen una estética divertida, urbana y con mucho color. Elige el que mejor vaya con tu pequeña o ve alternando cada una de las opciones.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de Zoey?

El Clásico Tornasol Aurora

Aquí tenemos un diseño que se inspira en el look icónico de Zoey en la película. Se destaca por el brillo y llama la atención sin ser cargado. Lo que debes hacer es aplicar una base de esmalte en tono rosa translúcido o lila pastel. A esto le tienes que agregar el efecto de este personaje aplicando un esmalte con acabado glitter tornasol o efecto aurora encima. Finaliza dibujando pequeñas líneas onduladas o destellos con un esmalte plateado metálico.

Estos colores son hermosos.|Pinterest

Rosa Pop y Estilo Urbano

La segunda opción es mezclar la rapera del grupo HUNTR/X y la guerrera del estilo más moderno. Para esta fusión el rosa intenso y los destellos son muy importantes tenerlos en cuenta. Para lograrlo tienes que pintar las uñas con una base de color rosa algodón de azúcar o un fucsia vibrante. Los detalles consisten en colocar en una o dos uñas de cada mano unos stickers de estrellas, notas musicales o también diamantes en relieve.

Destello "Golden" Premium

Por último, tenemos este diseño inspirado en la canción llamada Golden y también los colores del vestuario urbano de gala, que combina azul turquesa, lila y champaña. Te recomendamos ir alternando los colores pintando uñas color azul pastel o turquesa y otras con lavanda suave.

Lo importante es colocar pequeños corazones o líneas delgadas con esmalte dorado metálico o pegatinas autoadhesivas color oro para simular el brillo del escenario.

El dorado es un gran acierto.|Pinterest

Si vas a usar esto en niñas es importante que uses esmaltes a base de agua o con la técnica de uñas press-on infantiles adhesivas, las cuales ya vienen decoradas y se pueden reutilizar de forma segura.