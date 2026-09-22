Poner una alfombra debajo de las patas delanteras del sofá: para qué sirve y porqué los expertos en decoración lo recomiendan

Poner la alfombra debajo de las patas delanteras del sofá sirve para darle equilibrio a la sala, especialmente cuando se trata de una casa con espacios pequeños .

De acuerdo con expertos consultados por The Spruce, lo ideal es que todo el sofá quede sobre la alfombra. Sin embargo, cuando se busca aprovechar mejor el espacio, colocar las dos patas delanteras del sofá sobre la alfombra también es suficiente para conseguir una composición visual más equilibrada.

¿Por qué las dos patas del sofá deben estar sobre la alfombra?

Según Ashley Powell, diseñadora de interiores experta, mantener las dos patas delanteras del sofá sobre la alfombra ayuda a crear una sensación de conexión y estabilidad en la sala. Además, favorece un ambiente que invita a la conversación y al descanso.

La alfombra debe invitarte al espacio de descanso.|CANVA

Esta distribución también permite delimitar visualmente la zona de estar sin necesidad de ocupar todo el piso con una alfombra grande, algo especialmente útil cuando se trata de salas pequeñas.

¿Cómo se debe poner una alfombra correctamente en la sala?

La posición de una alfombra no es tan sencilla como parece. Las recomendaciones más populares indican colocarla en zonas destinadas al descanso, como la sala y la recámara, aunque también existen diseños que pueden utilizarse para dar profundidad a los pasillos, añadir estilo a la cocina o crear una bienvenida en la entrada de la casa.

En la sala, un tip práctico es extender la alfombra y probar distintas posiciones antes de decidir dónde colocarla. Puede quedar centrada frente al sofá o introducirse debajo de este. La llamada regla de oro consiste en procurar que la alfombra sea aproximadamente 60 centímetros más grande que el espacio de la sala para conseguir una composición proporcionada.

Cuando el espacio es reducido, no es necesario cubrir todo el piso. Colocar las patas delanteras del sofá sobre la alfombra puede ser suficiente para delimitar la zona de descanso y hacer que los muebles se perciban como parte de un mismo conjunto.

¿Dónde poner una alfombra en la recámara?

Por otro lado, en la recámara, una alfombra puede colocarse debajo de la cama, ya sea cubriendo buena parte de su superficie o aplicando una distribución similar: las dos patas delanteras de la cama y parte de su base pueden quedar sobre la alfombra.

No obstante, según Architectural Digest, las alfombras pequeñas también pueden generar grandes cambios en la decoración. Pueden utilizarse en espacios de lectura junto a un sillón pequeño, en la entrada de la habitación o cerca del armario, donde ayudan a definir una zona específica para cambiarse de look.

En espacios pequeños, la clave está en elegir el tamaño y la posición de la alfombra de acuerdo con los muebles. No siempre es necesario que una alfombra cubra todo el espacio para conseguir una sala equilibrada y acogedora.