El material que reemplaza el cemento: tu casa se verá más moderna y aesthetic

El cemento es, muy posiblemente, el mejor material para edificar todo tipo de estructuras, como casas, edificios y carreteras, por mencionar algunas opciones. Sin embargo, es muy dañino para el medio ambiente, ya que representa el 8% de las emisiones globales de CO₂. No obstante, hay otra opción que lo reemplaza para que tu casa se vea más moderna y aesthetic, como lo es el policarbonato que suple al vidrio.

De acuerdo con un artículo de The Guardian, al año se producen 4 mil millones de toneladas de cemento, sustancia que es la segunda más utilizada en el planeta, solo por detrás del agua. Pese a ser dañino y a que haya otras alternativas, se prevé que dentro de 20 años la producción de este material aumentará más de 5 mil millones de toneladas. Así puedes reemplazar las encimeras de mármol y granito de tu cocina: se verá más elegante.

El ferrock es el material que puede reemplazar al cemento.|Energía certificada

El material que reemplaza el cemento

El ferrock es el material que podría reemplazar al cemento. Esta mezcla se crea del polvo de acero y del sílice de vidrio molido, que descartan en las grandes industrias. Esta sustancia se endurece cuando se expone a altas concentraciones de CO₂.

Esta mezcla es posiblemente el material que se asimila al cemento; incluso es 5 veces más resistente. Sin embargo, el hacer el ferrock es un gran reto, ya que está compuesto por desechos de productos industriales, lo que podría limitar su producción y competirle a la sustancia más utilizada para la construcción.

Los contras del cemento en las edificaciones

La industria cementera es una de las que contamina el medio ambiente. Pero en temas de edificaciones, la mezcla es un material frío, por lo que tiene un bajo aislamiento de ruido. Asimismo, tiende a agrietarse en caso de que no se aplique correctamente.

Mientras que para el ser humano puede ser perjudicial en caso de que no se maneje con las medidas pertinentes, ya que puede causar quemaduras en la piel. Mientras que el polvo provoca enfermedades respiratorias graves en caso de inhalarlo en grandes cantidades.