Cómo maquillar la nariz para que se vea más delgada y respingada

La nariz es el centro de nuestro rostro por lo que muchas mujeres utilizan el maquillaje para poder lograr una mejor visión. Es por esto que te vamos a contar cómo lograr que luzca más delgada y respingada.

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Para lograr el objetivo se debe usar la técnica del contouring, que utiliza el juego de luces y sombras para modificar visualmente las dimensiones de tu rostro. Lo importante es tener en cuenta que los tonos oscuros profundizan y ocultan, mientras que los tonos claros iluminan y atraen la atención.

¿Cuál es la técnica para maquillar la nariz?

Elige los productos correctos



Contorno: Debes elegir un polvo o crema que sea de subtono frío o grisáceo. No debes inclinarte por los tonos naranjas o cálidos porque no se asemejan a la sombra natural y no será un resultado real.

Iluminador y corrector: Necesitarás un corrector un par de tonos más claro que tu piel (mate) y un iluminador con un toque de brillo.

Herramienta: Con ayuda de una brocha pequeña y firme podrás tener la precisión que necesitas.

Crea el efecto "más delgada" (Líneas laterales)

Dibuja dos líneas finas y paralelas en el dorso de la nariz, comenzando desde el inicio de las cejas hacia abajo.

El truco clave: Ten en cuenta que entre más juntas estén las dos líneas pues más delgada se verá tu nariz. Si las haces muy separadas el efecto será contrario.

Si tus aletas nasales o la punta son anchas, lleva el contorno oscuro también hacia esos costados.

Esta técnica es increíble.|Pexels

Crea el efecto "respingada" (Corte en la punta)

Para lograr el efecto esperado debes colocar el contorno oscuro debajo de la punta de la nariz, es decir entre las fosas nasales. Esto te ayudará a crear una sombra que elevará la zona visualmente.

Dibuja una pequeña línea horizontal justo por encima de la punta, cruzando el tabique. Esto dividirá visualmente el puente de la punta, dando la ilusión instantánea de una nariz de botón o respingada.

Difumina a la perfección

Para este paso vas a necesitar una brocha limpia, una esponjita de maquillaje o incluso tus dedos para difuminar desde los bordes hacia afuera y abajo.

Asegúrate de conectar las líneas superiores de manera suave con el inicio de tus cejas para que el sombreado luzca natural y fluido. No dejes líneas marcadas.

Ilumina estratégicamente

Llegamos al último paso en el que tienes que tener en cuenta lo siguientes:

