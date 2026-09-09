Tira correctamente el papel higiénico; ¿va en la taza?

Aunque en muchas zonas del país hay una fuerte tradición o costumbre de tirar el papel higiénico en un bote de basura, muchos cuestionan que esto sea lo ideal. Es decir, existe un debate que se ha platicado mucho en los años recientes. Por eso, este artículo indica la postura de los expertos, entendiendo que el sitio donde vives tiene ciertas condiciones en su sistema de drenaje.

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¿Es correcto tirar el papel higiénico en la taza del baño?

Probablemente creciste con la enseñanza de que tirar el papel higiénico en la taza del baño es malo, por lo que siempre existen botes de basura en estos espacios dentro del hogar. Sin embargo, dicha afirmación se ha cuestionado y he aquí la razón. Se indica que tirar los restos del papel usado para limpiarte tras realizar tus necesidades, no es lo más sano.

El problema que se hace presente cuando usas botes de basura, es que es común el acumulo de bacterias, situación que genera malos olores e incluso la llegada de animalitos-insectos. Todo esto en condiciones que regularmente no son las ideales, como los espacios reducidos, mismos que regularmente no cuentan con una correcta ventilación.

Por eso, en condiciones específicas, se anima a las personas a que viertan el papel higiénico en las tazas de baño. Dado que en la actualidad los productos que se venden en la mayoría de los establecimientos son de fácil desintegración, esto reduce considerablemente el contacto con el material y las bacterias que se encuentran en el baño. Aunque... también se deben especificar algunos puntos.

¿El papel higiénico se debe tirar en todas las tazas de baño?

Pese a que las recomendaciones son claras al explicar lo ideal de esta acción en términos higiénicos, también se debe recordar que no todas las tuberías y/o sistemas de drenaje tienen las condiciones ideales. Si el espacio por donde pasan los desechos es muy pequeño o incluso se trata de un sistema viejo… esto complica el tránsito y puede llegar a taparse. Por ello, debes investigar lo que tienes en tu hogar y buscar la decisión más prudente para cuidar la salud de tu baño.