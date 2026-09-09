Cómo hacer botellas decorativas para la cocina con granos y especias

Las botellas decorativas con granos y especias son una alternativa sencilla para darle un toque original y colorido a la cocina. Al combinar ingredientes de diferentes tonalidades y texturas, puedes crear diseños llamativos sin gastar demasiado dinero.

¡Sin palabras! El Duelo de Nominación entre Kevyn “Bicolor” y La Coreañera dio mucho de qué hablar

Esta manualidad permite aprovechar productos que tienes en casa y convertirlos en elementos decorativos para repisas, estantes o la encimera. Además, puedes elegir las combinaciones de colores y las formas que mejor se adapten al estilo de tu cocina.

¿Qué materiales se necesitan para hacer estás botellas decorativas?

A continuación, desplegaremos una lista con los con los elementos que necesitarás:



Botellas o frascos de vidrio transparentes

Semillas, legumbres y especias

1 embudo

1 palillo largo

Cera de vela o pegamento para sellar el tapón

¿Cómo hacer botellas decorativas con granos y especias?

Las botellas decorativas con granos, legumbres y especias son una opción sencilla para darle un toque rústico y colorido a la cocina. Además, permiten reutilizar envases de vidrio y aprovechar ingredientes secos para crear diseños originales.

Para comenzar, necesitas una o más botellas trasparentes con tapa o corcho, además de semillas, legumbres y especias de diferentes colores y texturas. También necesitarás un embudo y un palillo largo para acomodar los ingredientes dentro del recipiente.

Primero, lava muy bien la botella y asegúrate de que quede completamente seca por dentro. La ausencia de humedad es fundamental para evitar que los granos se deterioren o generen hongos con el paso del tiempo.

Después, organiza los ingredientes según sus tonalidades y comienza a colocarlos en capas de dos o tres centímetros utilizando el embudo. Puedes combinar frijoles negros, arroz, lentejas, maíz, garbanzos o semillas para crear diferentes contrastes.

Con ayuda del palillo, empareja cada capa o modifica su forma para conseguir diseños diagonales y ondulados. Da pequeños golpes sobre la base para compactar los ingredientes y continúa hasta llegar al cuello de la botella.

Finalmente, llena el recipiente hasta el borde y coloca la tapa o el corcho. Si quieres evitar que las capas se muevan, puedes sellar la unión con un poco de cera de vela, procurando que no entre en contacto con los alimentos.