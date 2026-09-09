Qué hacer con la esquina de tu patio: 5 ideas para renovar este espacio

La esquina de tu patio puede transformarse en tu espacio favorito al igual que muchas otras personas han utilizado el jardín trasero como un verdadero santuario de los hogares modernos.

¡Sin palabras! El Duelo de Nominación entre Kevyn “Bicolor” y La Coreañera dio mucho de qué hablar

¿Qué hacer con la esquina de tu patio?

Generalmente, esgte es un lugar que se vuelve una zona muerta donde se acumulan hojas secas, herramientas de jardinería o macetas rotas de forma caótica.

Aprovechar arquitectónicamente estos vértices no solo mejora drásticamente la fluidez visual de tu terraza, sino que te permite maximizar los metros útiles, sin importar si cuentas con un terreno amplio o un patio interior pequeño.

Las mejores ideas para aprovechar la esquina de tu patio|Pinterest

5 ideas para renovar este espacio

Un rincón cozy con banca esquinera

Optimiza el ángulo de las paredes instalando una banca empotrada en forma de L hecha de madera o cemento. Añade cojines con telas impermeables en tonos neutros y coloca un pequeño fogatero de gas o bioetanol al centro. Esta disposición aprovecha los muros como un respaldo natural, creando una atmósfera sumamente íntima.

Cascada o fuente de agua esquinera

El agua corriente tiene propiedades terapéuticas y bloquea el ruido molesto de la calle o los vecinos. Diseñar una pequeña fuente o cascada que brote directamente de la esquina del patio utilizando piedra laja, grava y plantas acuáticas es un acierto de paisajismo.

Aprovecha la esquina de tu patio para crear un espacio acogedor|Pinterest

Jardín vertical escalonado

Instala repisas escalonadas de madera o estructuras de herrería para colocar macetas con plantas de diferentes texturas y caídas. El truco maestro para que luzca lujoso es colocar un reflector o estaca de luz LED cálida en el suelo apuntando hacia arriba, proyectando sombrras dramáticas y elegantes sobre vegetación al caer la noche.

Barra de bebidas o minibar empotrado con repisas flotantes

Puedes construir una pequeña barra angular utilizando palets reciclados, ladrillos o madera. En las paredes que forman la esquina, fija un par de repisas flotantes robustas para colocar vasos, hieleras y tus bebidas favoritas.

Crea un jardín vertical en la esquina del patio de tu casa|Pinterest

El rincón del descanso

Delimita el suelo con un marco de madera y llénalo de grava decorativa. Instala ganchos de alta resistencia en ambos muros de la esquina para colgar una hamaca artesanal de hilo suspende una silla tipo columpio desde el techo.

