3 árboles pequeños ideales para decorar tu balcón

Tener una balcón pequeño no significa renunciar a disfrutar de un espacio verde y lleno de vida. Existen árboles de tamaño reducido que pueden cultivarse en macetas y aportar frescura, sombra y un toque natural sin ocupar demasiado lugar.

Juguetón. Un regalo... una sonrisa| Programa 01 de diciembre 2025

Además de embellecer el ambiente, estas especies pueden convertirse en protagonistas de la decoración exterior. Elegir el árbol adecuado y proporcionarle una maceta amplia, buena iluminación y los cuidados necesarios permitirá mantenerlo saludable y disfrutar de su presencia durante todo el año.

¿Cómo cuidar los árboles del balcón?

Los árboles cultivados en balcones necesitan cuidados específicos para mantenerse saludables y desarrollarse correctamente. El riego debe adaptarse a las necesidades de cada especie, evitando tanto la falta como el exceso de agua.

La maceta debe contar con agujeros de drenaje para impedir que las raíces permanezcan encharcadas. También es importante elegir un recipiente con espacio suficiente para permitir su crecimiento y cambiarlo cuando las raíces hayan ocupado demasiado lugar.

La ubicación es otro aspecto fundamental, ya que cada árbol requiere diferentes condiciones de luz. Algunos necesitan varias horas de sol directo, mientras que otros prefieren espacios con luz indirecta o protegidos durante las horas de mayor intensidad.

¿Cuáles son los 3 árboles pequeños ideales para balcones?

Si tienes una balcón y quieres sumarle un toque de verde, existen árboles pequeños que pueden crecer en maceta sin ocupar demasiado espacio. Entre las opciones ideales se encuentran el granado enano, el olivo y el arce japonés.

1- Granado enano

El granado enano destaca por sus flores rojizas y su tamaño compacto. Además, con los cuidados adecuados puede producir pequeños frutos.

2- Olivo

El olivo es una especie resistente que se adapta al cultivo en maceta y aporta un estilo mediterráneo. Su follaje verde grisáceo lo convierte en una opción decorativa para balcones luminosos.

4- Arce japonés

El arce japonés sobresale por sus hojas y sus cambios de tonalidad durante el año. Es una alternativa atractiva para balcones protegidos del sol intenso y con buenas condiciones de humedad.