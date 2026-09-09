La tabla o burro de planchar puede ser uno de los objetos más difíciles de acomodar cuando una vivienda tiene poco espacio. Los modelos tradicionales suelen medir alrededor de 49 pulgadas de largo por 15 de ancho. Por ello, puedes replicar estas 5 formas de guardarla sin ocupar medio cuarto. Mientras que puedes utilizar estas 6 ideas bonitas para ocupar el espacio arriba de la televisión y aprovechar el área de la casa.

La alternativa consiste en aprovechar paredes, puertas, gabinetes y rincones estrechos para mantenerla recogida hasta que se vuelva a usar. Incluso algunas de las opciones incorporan compartimentos para guardar la plancha eléctrica, de modo que ambos elementos permanecen juntos. En cambio, esto puedes hacer con las servitoallas de reserva: 5 ideas para guardarlas sin que arruinen la decoración de la cocina.

Qué hacer con la tabla o “burro” de planchar: 5 formas de guardarla sin ocupar medio cuarto|IA

Así puedes guardar el burro de planchar

1. Soporte detrás de una puerta: La parte posterior de una puerta puede convertirse en un punto de almacenamiento para el burro de planchar. Esta alternativa funciona en lavanderías, closets o habitaciones donde haya una puerta con suficiente espacio libre.

2. Colocar en un soporte mural: Un gancho o soporte diseñado para tablas mantiene plegadas contra una pared. Esta opción puede instalarse dentro de una lavandería, junto a un armario o en una pared lateral que no tenga una función decorativa importante.

3. Gabinete alto: Un gabinete es útil cuando se busca que el objeto desaparezca visualmente después de utilizarlo. El interior puede reservarse para la propia tabla y, si las dimensiones lo permiten, para la plancha, el pulverizador de agua y otros complementos.

4. Hueco estrecho entre muebles. Las zonas laterales de los electrodomésticos y los pequeños espacios junto a armarios pueden funcionar como almacenamiento vertical del burro de planchar.

5. Modelo plegable: Cuando el problema principal es el tamaño del equipo, sustituir el modelo tradicional por una versión compacta puede liberar espacio de forma considerable.