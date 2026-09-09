Expertos en decoración revelan cuáles son los 4 diseños de dormitorios que están de moda en otoño de 2026
Existen opciones económicas que probablemente no sabías que existían. Conoce cómo decorar el dormitorio para que quede bonito
Tener un dormitorio cómodo y bonito es esencial para un buen descanso. Por eso, existen diseños que pueden ayudarte para tu casa, según las necesidades y los colores. Sin embargo, los expertos en decoración coinciden en 4 ideas que están actualmente de moda para el otoño de 2026.
Estos son los 4 diseños de dormitorios que están de moda en otoño de 2026
Con estas ideas de diseños de dormitorios podrás darle un nuevo look a tu habitación sin la necesidad de una redmodelacion costosa. Ahorrarás tiempo y dinero, a la par de tener espacios más aesthetic. Según El Mueble, estas ideas debes considerarlas.
- Usa colores intensos. El truco más fácil es elegir tonos neutros para la habitación, especialmente en una o dos paredes para dar profundidad. En El Mueble sugieren pintas la pared del cabecero en tonos chocolate, azul klein o verde oliva.
- Usa cabeceros con estampado. Las formas onduladas y con estampados de vegetales o naturaleza están de regreso. Combínalo adecuadamente con los colores de tu habitación y también con las cobijas y sábanas.
- Tapizado vegetal. Si tienes presupuesto de sobra, elige tapizar la pared y mantener un cabecero neutro y liso; verás como resalta rápidamente.
- Iluminación indirecta. Este es el secreto más profundo de los decoradores de interiores. Según Architectural Digest, la iluminación indirecta y cálida es el truco más económico y fácil para decorar un dormitorio. Colócalo en los burós, cerca del ropero o en mesas auxiliares.
¿Qué colores usar en otoño para la cama?
Los colores de la cama también son importantes, y en otoño, las mejores ideas vienen de las opciones en tonos rerrosos, ocres y neutros cálidos, según AD Magazine.
Si eres nuevo en el mundo de la decoración, puedes partir por allí. Elige un color para la cama, luego combína la pared y los accesorios a tu alrededor. Entre más recomendaciones sigas, más posibilidades podrás tener en tu propia habitación.