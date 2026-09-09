Expertos en decoración revelan cuáles son los 4 diseños de dormitorios que están de moda en otoño de 2026

Tener un dormitorio cómodo y bonito es esencial para un buen descanso. Por eso, existen diseños que pueden ayudarte para tu casa, según las necesidades y los colores. Sin embargo, los expertos en decoración coinciden en 4 ideas que están actualmente de moda para el otoño de 2026 .

Estos son los 4 diseños de dormitorios que están de moda en otoño de 2026

Con estas ideas de diseños de dormitorios podrás darle un nuevo look a tu habitación sin la necesidad de una redmodelacion costosa. Ahorrarás tiempo y dinero, a la par de tener espacios más aesthetic. Según El Mueble, estas ideas debes considerarlas.

Usa colores intensos. El truco más fácil es elegir tonos neutros para la habitación, especialmente en una o dos paredes para dar profundidad. En El Mueble sugieren pintas la pared del cabecero en tonos chocolate, azul klein o verde oliva.

Ideas para decorar tu dormitorio, según expertos.|(ESPECIAL/Pinterest) Usa cabeceros con estampado. Las formas onduladas y con estampados de vegetales o naturaleza están de regreso. Combínalo adecuadamente con los colores de tu habitación y también con las cobijas y sábanas. Tapizado vegetal. Si tienes presupuesto de sobra, elige tapizar la pared y mantener un cabecero neutro y liso; verás como resalta rápidamente. Iluminación indirecta. Este es el secreto más profundo de los decoradores de interiores. Según Architectural Digest, la iluminación indirecta y cálida es el truco más económico y fácil para decorar un dormitorio. Colócalo en los burós, cerca del ropero o en mesas auxiliares.

Si no sabes cómo decorar tu dormitorio, estas ideas te ayudarán.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Qué colores usar en otoño para la cama?

Los colores de la cama también son importantes, y en otoño, las mejores ideas vienen de las opciones en tonos rerrosos, ocres y neutros cálidos, según AD Magazine.

Si eres nuevo en el mundo de la decoración, puedes partir por allí. Elige un color para la cama, luego combína la pared y los accesorios a tu alrededor. Entre más recomendaciones sigas, más posibilidades podrás tener en tu propia habitación.