Cómo tienen que estar los espejos del baño para que fluya la energía, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, los espejos del baño deben estar limpios, completos, bien iluminados y colocados de manera que reflejen una imagen agradable del ambiente, evitando, siempre que sea posible, que reflejen directamente el excusado. Esta recomendación responde a la importancia que esta filosofía concede a estos elementos reflectantes.

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En el baño, además, se busca evitar composiciones que simbólicamente puedan asociarse con la pérdida o dispersión del Chi: la energía vital. Este sitio de la casa es considerado un ambiente particular dentro del Feng Shui porque está relacionado con el elemento Agua y con los desagües.

¿Cómo colocar los espejos del baño según el Feng Shui?

La especialista en Feng Shui Terah Kathryn Collins, autora de ‘The Western Guide to Feng Shui for Optimal Health, Wealth and Life’, explica que los espejos pueden utilizarse para ampliar visualmente los espacios y modificar la manera en que se perciben. Por eso, su ubicación debe analizarse teniendo en cuenta qué elemento queda reflejado.

Una de las principales recomendaciones consiste en evitar que el espejo refleje directamente la taza del baño. Esto se considera poco conveniente porque representa simbólicamente una salida de agua y, por tanto, de energía.

Estas son las recomendaciones para conseguir una disposición más equilibrada:



Mantener el espejo limpio: las manchas, salpicaduras y marcas de agua afectan su función estética y visual.

las manchas, salpicaduras y marcas de agua afectan su función estética y visual. Evitar espejos rotos o deteriorados: dentro del Feng Shui se priorizan objetos completos y en buen estado.

dentro del Feng Shui se priorizan objetos completos y en buen estado. Cuidar lo que refleja: es preferible que muestre una zona ordenada, luminosa y agradable.

es preferible que muestre una zona ordenada, luminosa y agradable. Colocarlo a una altura adecuada: debe permitir que las personas puedan verse cómodamente sin quedar cortadas.

debe permitir que las personas puedan verse cómodamente sin quedar cortadas. Evitar exceso de espejos: cubrir demasiadas superficies con elementos reflectantes puede generar una sensación visual sobrecargada.

¿Qué debe reflejar el espejo del baño para favorecer la energía?

El consultor de Feng Shui William Spear, autor de ‘Feng Shui Made Easy’, plantea la importancia de observar cómo los elementos de una habitación interactúan entre sí. Aplicado a los espejos, esto significa prestar atención a aquello que queda dentro de su campo de reflexión.

Además del excusado, conviene evitar que un espejo refleje:



Desorden o acumulación de objetos , porque el espejo duplica visualmente aquello que tiene delante.

, porque el espejo duplica visualmente aquello que tiene delante. Elementos deteriorados , como muebles rotos o accesorios en mal estado.

, como muebles rotos o accesorios en mal estado. Una puerta abierta hacia zonas desordenadas, especialmente si el reflejo genera una sensación de saturación.

En cambio, puede buscarse que refleje una pared limpia, una fuente de luz, una decoración agradable o algún elemento natural. La idea es que el espejo contribuya a generar una percepción de amplitud y equilibrio.

Más allá de las creencias, mantener el baño ordenado, ventilado, bien iluminado y libre de objetos deteriorados puede mejorar notablemente la experiencia cotidiana del ambiente. El espejo cumple una función práctica, pero también puede convertirse en un recurso para potenciar visualmente la amplitud y la luminosidad de la habitación.