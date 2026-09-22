El interior del microondas de cocina puede acumular restos de salsa, grasa, bebidas y alimentos que se adhieren a las paredes después de varios usos. Es por ello que se hizo viral espolvorear bicarbonato de sodio en el fondo del electrodoméstico. Mientras que colocar un corcho de vino en el frutero ayuda a ahuyentar moscas de frutas.

Colocar un recipiente de bicarbonato en el microondas ayuda a eliminar los malos olores, según un artículo del portal TN. Para ello, deberás ponerlo durante toda la noche con la puerta cerrada y dejar que el químico actúe en el electrodoméstico. Mientras que con estas 4 ideas puedes ahuyentar las ratas o ratones de la casa.

Espolvorear bicarbonato en el fondo del microondas: por qué lo recomiendan las expertas en limpieza|IA

Bicarbonato para eliminar olores

Ante aromas ligeros, se coloca un recipiente con bicarbonato dentro del aparato con la puerta cerrada para que el polvo absorba parte del olor. Para aromas fuertes, como los producidos por palomitas quemadas, primero se recomienda retirar los residuos y después recurrir al químico.

Una alternativa es poner dos cucharadas de bicarbonato en una taza de agua, calentar la mezcla entre dos y tres minutos y después limpiar las paredes con un paño suave. Si el olor continúa, se recomienda dejar un recipiente con bicarbonato dentro durante la noche, pero sin encender el aparato mientras el recipiente permanece en su interior.

Bicarbonato para quitar la suciedad

Se recomienda preparar una pasta con bicarbonato y agua para manchas difíciles y grasa adherida. Su procedimiento consiste en aplicar la mezcla sobre las zonas afectadas, dejarla actuar durante cinco minutos y después retirarla con una esponja húmeda o un paño de microfibra.

El primer paso consiste en retirar el plato giratorio y eliminar los restos sueltos. Una de las opciones es empezar con limpiar paredes, techo, piso y plato con un paño suave o una esponja.

En conclusión, una pasta hecha con bicarbonato sirve para limpiar la suciedad, mientras que el polvo esparcido o sobre un recipiente funciona para eliminar los malos olores.