Rafael Mercadante recuerda la llamada que afectó su amistad con Pepe Aguilar: “Me sentí tan mal”

Rafael Mercadante recordó en La Granja VIP un episodio laboral que afectó su amistad con Pepe Aguilar. Durante una conversación con Kunno, el conductor reconoció que la confianza que tenía con el cantante lo llevó a tomar una decisión de la que después se arrepintió: “Me sentí tan mal porque traicioné una amistad”.

¿Qué pasó entre Rafael Mercadante y Pepe Aguilar?

La anécdota surgió mientras los granjeros conversaban sobre la cercanía de Kunno con la familia Aguilar. Rafa explicó que él también había mantenido una buena relación con Pepe, pero que esta se vio lastimada cuando intentó localizarlo para hacerle una pregunta por encargo de su trabajo.

Mercadante no reveló qué debía preguntarle. Lo que sí contó fue que, al no encontrar al intérprete, buscó ayuda de Arturo Rivera, con quien también tenía una buena relación y a quien identificó como parte del equipo de relaciones públicas del artista.

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Durante esa conversación, el conductor planteó la posibilidad de llamar al teléfono particular de Aguilar. La respuesta, según recordó, fue una advertencia: el cantante se molestaría. Además, Rivera le aclaró que él no le había proporcionado ese número.

Rafa decidió hacer la llamada. Al reconstruir el episodio, explicó que su jefe insistía en que consiguiera la respuesta y le decía que, por la confianza que existía entre ambos, probablemente no habría inconveniente.

“Mi jefe estaba encima de mí”, recordó. Sin embargo, la reacción que describió fue distinta de la que esperaba: Pepe le reclamó haber contactado su número privado y marcó una diferencia entre su actividad profesional y su vida personal.

La historia también lo llevó a recordar otros encuentros con la familia. Mencionó especialmente a Antonio Aguilar, padre de Pepe, quien se acercó a él durante una edición de los premios Furia Musical y le auguró que algún día tendría su propio canal.

Rafa evocó ese comentario al explicar que su trato con los Aguilar venía de años atrás. También recordó haber entrevistado a Pepe en otra etapa de su trayectoria.