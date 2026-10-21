Cómo usar el lápiz color carne para limpiar, definir y delinear los bordes alrededor de la ceja

Lograr una ceja definida y prolija no siempre requiere una rutina de maquillaje complicada. El lápiz color carne es un recurso práctico que permite corregir pequeños detalles, limpiar visualmente los bordes y resaltar la forma natural de la ceja.

Este producto se aplica alrededor del contorno para crear un efecto más preciso y uniforme. Utilizado correctamente, ayuda a disimular pequeñas imperfecciones y aporta luminosidad a la zona, sin necesidad de recargar el maquillaje.

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¿Cada cuánto tiempo es recomendable depilar las cejas?

Lo recomendable es depilar las cejas cada dos o cuatro semanasa, aunque la frecuencia depende del ritmo de crecimiento del vello y de la forma que se quiera mantener. Para evitar irritaciones y conservar un aspecto natural, conviene retirar únicamente los pelos que sobresalen del contorno. Si se busca una ceja más poblada, es preferible dejar pasar más tiempo entre sesiones. Además, utilizar pinzas limpias y evitar la depilación excesiva ayuda a cuidar la piel y prevenir que el vello pierda densidad con el tiempo.

¿Cómo definir alrededor de la ceja con lápiz color carne?

El lápiz color carne, también conocido como beige o nude, es un recurso práctico para conseguir una ceja más definida y prolija. Su función es corregir pequeños errores del maquillaje, limpiar visualmente los bordes y aportar luminosidad a la zona, sin necesidad de utilizar demasiado producto.

1. Delinea el borde inferior

Después de rellenar la ceja, traza una línea fina justo debajo de su contorno natural, desde el inicio hasta la punta. Este paso ayuda a destacar el arco y conseguir una apariencia más definida.

2. Repasa el borde superior

Desliza el lápiz suavemente por la parte superior de la ceja, especialmente desde el arco hasta el extremo exterior. Evita realizar trazos demasiado gruesos para mantener un resultado natural.

3. Difumina el producto

Con una brocha pequeña y plana, extiende el pigmento hacia la piel para eliminar las líneas marcadas. También puedes dar pequeños toques con una esponja para integrar el color.

4. Corrige los detalles

Revisa el contorno y añade producto únicamente donde sea necesario. Lo ideal es elegir un tono similar al de tu piel para evitar contrastes artificiales.