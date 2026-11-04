Los 3 colores que debes elegir para tu mantel en noviembre y atraer la abundancia

El living es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y es donde la familia permanecerá gran parte del tiempo, compartiendo el almuerzo o la cena, como así también en los momentos de ocio. Y si hay algo que no puede faltar en la mesa es el mantel, que será clave para decorar y que aportará elegancia. En este caso, el Feng Shui, recomendó cuáles son los tres colores que debes incorporar en el mes de noviembre para poder atraer la abundancia a tu vida.

El Feng Shui es una disciplina antigua de origen china que se caracteriza por buscar la armonía en los espacios a través de sus elementos y para garantizar que el Chi puede fluir libremente, logrando el bienestar. En este caso, tiene ciertos lugares que son fundamentales, como es el caso del living y más allá de ser el centro neurálgico donde se reunirán todos, es donde las energías de convivencia se cruzarán a diario.

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Por qué un buen mantel puede atraer la prosperidad

Y con la llegada de un nuevo mes, es fundamental renovar los elementos textiles que usamos en el comedor, según el Feng Shui y es que los colores del mantel pueden contribuir a atraer la prosperidad y la armonía en cada espacio; al renovar el textil que la viste, no sólo revitalizará la estética del espacio sino que activará el flujo de energía positiva, por lo que te compartiremos cuáles son los tres colores que debes incorporar para atraer la abundancia.

Los 3 colores de mantel que debese elegir para atraer la abundancia

Amarillo: es un color asociado al elemento Tierra, a la riqueza material, el sol y la estabilidad financiera, sumado a que aportará sabiduría para administrar los gastos y que promueven la calma

Rojo, terracota o granate: pertenecen al elemento Fuego y el Feng Shui aseguró que es uno de los tonos más auspiciosos para atraer el éxito, la vitalidad y la fuerza; dinamizan el espacio y aceleran oportunidades económicas