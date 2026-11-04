3 ideas para evitar el frío y usar la terraza durante todo el año

Para evitar el frío y utilizar la terraza durante todo el año, existen 3 soluciones que combinan funcionalidad y diseño: instalar contravientos para reducir la exposición al aire, incorporar pérgolas que protejan de la lluvia y sumar braseros de exterior que aporten calor. Estas alternativas permiten aprovechar mejor los espacios al aire libre y convertirlos en ambientes de descanso, reunión o comedor, incluso cuando bajan las temperaturas.

Grupo Firme lamenta la pérdida del bebé de su amigo, El Komander

La decoración de exteriores ya no se limita a los meses de primavera y verano. Las tendencias de interiorismo y paisajismo apuestan por crear espacios versátiles, con mobiliario resistente, textiles adecuados y elementos que mejoren el confort.

¿Cómo proteger la terraza del frío y la lluvia sin perder estilo?

La primera medida consiste en reducir la exposición a las condiciones climáticas. Para ello, los cerramientos parciales y las estructuras de protección permiten conservar la sensación de estar al aire libre sin renunciar a la comodidad.



Contravientos para reducir las corrientes de aire: los paneles de vidrio, las celosías y las pantallas de exterior ayudan a disminuir la exposición al viento. Los modelos transparentes permiten conservar las vistas y la entrada de luz natural, mientras que las celosías de madera o aluminio aportan privacidad y un toque decorativo. Es importante elegir sistemas resistentes a las condiciones meteorológicas y con una instalación segura. Pérgolas preparadas para la lluvia: las pérgolas con cubiertas impermeables, lamas orientables o sistemas retráctiles permiten proteger la terraza de las precipitaciones. Las estructuras bioclimáticas de aluminio son una alternativa para regular la entrada de luz y ventilación, mientras que las cubiertas textiles impermeables pueden resultar más accesibles. Conviene comprobar que la estructura tenga un sistema de drenaje adecuado para evitar acumulaciones de agua. Braseros de exterior para aportar calor: los modelos de leña ofrecen una estética rústica y una experiencia tradicional, mientras que los braseros de gas permiten regular la intensidad de la llama y suelen resultar más prácticos. También existen alternativas eléctricas para determinados espacios exteriores cubiertos, siempre que sean aptas para esas condiciones.

El arquitecto y diseñador de exteriores Fernando Wong, reconocido por sus proyectos de paisajismo y espacios residenciales al aire libre, es una referencia en la integración de elementos naturales y zonas de reunión en jardines y terrazas. Su enfoque permite comprender cómo el mobiliario, la vegetación y los elementos de confort pueden convertir un espacio exterior en una extensión del hogar.

¿Cómo decorar una terraza para disfrutarla también durante el invierno?

La combinación de estas soluciones con muebles y accesorios adecuados permite crear un ambiente acogedor. Para conseguirlo, conviene elegir materiales resistentes a la humedad y los cambios de temperatura, como aluminio, madera tratada y tejidos específicos para exteriores.

Los cojines, las mantas y las alfombras de exterior pueden aportar calidez visual y mejorar la comodidad. También es posible incorporar iluminación cálida mediante guirnaldas o lámparas aptas para exteriores, que contribuyan a crear una atmósfera agradable durante las tardes y noches.

Antes de instalar un brasero, es fundamental revisar las instrucciones del fabricante, mantener una distancia segura respecto de muebles, textiles y estructuras, y garantizar una ventilación adecuada. Los braseros de combustión no deben utilizarse en espacios cerrados o con ventilación insuficiente.

Con estas 3 ideas, la terraza puede convertirse en un ambiente funcional durante todo el año. La combinación de contravientos, pérgolas impermeables y fuentes de calor adecuadas permite disfrutar del exterior con mayor comodidad, sin renunciar al diseño ni a la seguridad.